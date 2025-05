Video: entró a robar, amenazó con "quemar" a una clienta y terminó golpeado por 4 mujeres

“Dame todo que la quemo”, gritó, mientras exigía a las empleadas que le entregaran la recaudación.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en un local ubicado en la intersección de Cerrito y Rosales, y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Embed

Rebeca, la mujer que quedó como rehén, contó que logró mantenerse serena. “Por un momento me quedé dura, pero cuando moví la mano por atrás, comprobé que no tenía un arma, que era el celular”, detalló en diálogo con el medio local 0223. Al darse cuenta de que el asaltante no estaba armado, intentó soltarse y alertó a las empleadas.

En cuestión de segundos, entre tres trabajadoras y la clienta redujeron al ladrón dentro del local y luego lo sacaron a empujones hacia la vereda. Allí, varios vecinos que escucharon los gritos se sumaron a la escena y ayudaron a retenerlo hasta la llegada de la Policía.

“Fue la reacción, el impulso, pero lo volvería a hacer, no me arrepiento de nada”, aseguró una de las empleadas, que también participó de la detención ciudadana. “En el primer momento, no sentí miedo. Después me ganó la bronca, el atrevimiento de este chico de entrar a robar así”, agregó.

El delincuente quedó a disposición de la Justicia. Las mujeres, por su parte, fueron ovacionadas por los vecinos por su valentía y rápida reacción.