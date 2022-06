Video: fue a comprar papas fritas a un supermercado chino y lo echaron a los gritos por el precio

En este marco, se ve cómo la encargada y el denunciante van hasta la góndola donde se encontraba el precio del producto. Sin embargo, la mujer arranca el listado de precios y decide echar al sujeto del local a los empujones.

"No me toques. No me toques. Listo. Esta señora me está pegando porque no quiere cobrar los precios como corresponde", se escucha decir al muchacho mientras la mujer lo increpa al grito de "¡Está cerrado!".

Una vez que el cliente dejó el supermercado, la encargada decidió cerrar las puertas para evitar que volviera a ingresar. "Y acá el video de cómo claramente soy sacado a la fuerza y a empujones, sin poner resistencia", concluyó el muchacho.