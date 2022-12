Locura al volante en Mendoza: un conductor arrastró durante varias cuadras a una mujer en el capot

En efecto, en la madrugada del martes, el presunto damnificado se acercó hasta el domicilio donde se encontraba el vehículo Mercedes Benz que entregó, a cambio de otro coche, dos motos y dinero, con el propósito de llevárselo.

La mujer agredida aseguró que mostró predisposición para devolverle el auto pero no a esa hora. Sin embargo, los argumentos no alcanzaron para calmar al hombre que decidió subirse al coche y ponerlo en marcha.

La versión de la mujer que fue arrastrada arriba del capot

“Me pongo adelante y me atropella en la panza. Cuando él le da arranque caigo contra el capot y me sostengo, porque salió de mi casa andando y no se frenó. Fui sostenida todo el tiempo”, indicó la mujer agredida, ante la presencia de sus familiares, a Radio Regional.

“Realmente creí que me moría, porque iba haciendo zigzag para que yo me cayera”, agregó.

“En todo momento me gritaba que me bajara, que me tirara. He quedado muy mal porque hasta en un momento ví que tenía un cuchillo con el cual me amenazaba”, contó.

Y completó: “Estoy psicológicamente muy mal”.

Según informó el portal Los Andes, el conductor del vehículo fue detenido y ambas partes “se realizaron acusaciones cruzadas”, por lo que se les solicitó presentarse en la fiscalía para formalizar sus denuncias.