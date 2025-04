Video: motochorros intentaron asaltarlo en Panamericana y logró escapar con una arriesgada maniobra

Embed

El video muestra el momento en que el hombre se percató de que lo estaban siguiendo e intentó escapar, hasta que los delincuentes lo cruzaron contra un camión.

El relato de la víctima: pedido de Seguridad

La situación comenzó a tornarse preocupante a la altura de la ruta 202, cuando Montanelli advirtió que una moto lo seguía. Gracias a las dos cámaras que había colocado en su BMW -una delantera y otra trasera- pudo detectar los movimientos sospechosos de los ocupantes del otro vehículo.

“Antes de que pudieran acercarse del todo, ya sabía que algo raro pasaba”, explicó. Su sospecha se confirmó segundos después, cuando la moto de los delincuentes se le puso delante y uno de ellos exhibió un arma.

Según describió, los motochorros intentaron encerrarlo, una maniobra típica en este tipo de asaltos. Pero un error de cálculo de los ladrones le dio a Montanelli una oportunidad: al intentar que uno de ellos bajara de la moto para interceptarlo, el vehículo de los delincuentes se desestabilizó. Fue entonces cuando aceleró a fondo y logró escapar.

“Obviamente estaba nervioso por todo lo que había pasado, pero miedo no sentí. Lo que más me indigna es que estas cosas ocurran como si nada, como si fuera normal que te encierren en una autopista”, expresó luego con visible enojo.

La huida terminó cuando logró llegar hasta General Paz y, más tranquilo, detenerse con seguridad. Una vez en su casa, revisó el material de las cámaras y descubrió un detalle frustrante: la moto de los delincuentes no tenía patente visible, lo que complica cualquier acción judicial.

Montanelli decidió contar públicamente su experiencia para alertar a otros motociclistas y exigir mayor seguridad: “Tenemos que hacer ruido, no podemos seguir viviendo así”, sentenció.

Por último, pidió medidas de seguridad: “Quiero concientizar porque esto sigue pasando. Queremos que deje de pasar, no puede pasar esto en Buenos Aires. Hay que tomar medidas, hasta ahora no he visto ninguna moto policial cuidando este tipo de robos”.