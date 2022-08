Video: puso una cámara en su taxi y grabó cómo le robaban en Rosario

El taxista declaró que a las 5 del sábado levantó un pasaje en la zona de Francia y Viedma. “Pensé que iba a trabajar”, dijo sobre su pasajero. “No bien llegamos, me indicó que doblara hasta Constitución. Y ahí ya me di cuenta que algo no andaba bien”.

Embed

“Quinientos pesos sería”, dijo el taxista, que frenó en Constitución entre Lamadrid y Boman. La respuesta que recibió del pasajero fue un “no te quiero hacer daño”.

El ladrón pidió la billetera que tenía poco efectivo porque la jornada recién comenzaba. "Estaba enloquecido por buscar el celular, pero no lo vio”, dijo Jorge.

Según le adelantaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el ladrón ya fue identificado y pronto será detenido.