Video: recuperó su bicicleta robada tras tenderle una trampa al ladrón y enfrentarlo a trompadas

La víctima, acompañada de un primo, grabó la secuencia cuando el sospechoso arribó a bordo del rodado. “Dame la bici que es mía”, le exigió. Acto seguido, el familiar se abalanzó sobre el ladrón que trató de hacerse el desentendido y comenzó a golpearlo. Ahí se cortó el registro fílmico.