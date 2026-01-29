En vivo Radio La Red
Policiales
Bicicleta
ladrón
Justicia por mano propia

Video: recuperó su bicicleta robada tras tenderle una trampa al ladrón y enfrentarlo a trompadas

La secuencia fue grabada por la víctima y no tardó en viralizarse en redes sociales.

Un joven recuperó la bicicleta que le habían robado en La Plata.

Un joven recuperó la bicicleta que le habían robado en La Plata.

Un joven logró recuperar su bicicleta robada tras enfrentar al delincuente que, junto a un cómplice, se la había sustraído días atrás en la ciudad de La Plata. En el mismo episodio, los ladrones se llevaron también su motocicleta.

No tires tu bicicleta vieja en casa, tenés un tesoro: cuáles son los nuevos usos que podés darle. (Foto: Archivo)

Tras el hecho de inseguridad, ocurrido en un edificio ubicado en la calle 15, entre 36 y 37, donde los ladrones escaparon con ambos vehículos, la víctima logró identificar a uno de los sospechosos al reconocer su bicicleta, que era ofrecida a la venta en Facebook Marketplace.

A través de esa plataforma, se contactó con el presunto delincuente y pactó un encuentro en las inmediaciones de un supermercado mayorista para llevar a cabo la transacción.

La víctima, acompañada de un primo, grabó la secuencia cuando el sospechoso arribó a bordo del rodado. “Dame la bici que es mía”, le exigió. Acto seguido, el familiar se abalanzó sobre el ladrón que trató de hacerse el desentendido y comenzó a golpearlo. Ahí se cortó el registro fílmico.

Las imágenes fueron luego compartidas en redes sociales por el primo del joven, quien expresó su indignación y señaló que la motocicleta robada todavía no fue recuperada.

