Pactó una cita con el ladrón que le había robado la bicicleta, lo emboscó y el final fue de pelicula

“Dame la bici”, se escucha decir a una de las víctimas.

BICI

El ladrón, sorprendido, respondió: “¿Qué bici?”. En ese momento, los jóvenes le exigieron que devolviera lo robado y comenzaron a golpearlo, lo que provocó que el delincuente abandonara la bicicleta y escapara corriendo del lugar.

Gracias a la maniobra, las víctimas lograron recuperar la bicicleta, aunque según informó el medio 0221, la moto robada durante el mismo hecho todavía no apareció y continúa siendo buscada.

Otro caso: pactó una compra por Facebook y cuando fue a retirarla, lo emboscaron

Había arreglado la venta de una moto por Facebook, pero los vendedores finalmente eran delincuentes que le dispararon para robarle su vehículo. La víctima fue un joven de 25 años que recibió un disparo en el pecho y murió poco después en el hospital donde había sido trasladado.

El dramático episodio ocurrió en la calle García Lorca al 800 del barrio de Parque Barón de Lomas de Zamora, lugar al que arribó el hombre asesinado, identificado como Jonathan Eduardo Cardozo, junto a su hermano de 19 años, proveniente desde Berazategui en un Peugeot 306.

De acuerdo a lo informado por los investigadores, la víctima había acordado encontrarse con los presuntos vendedores de una motocicleta con quienes se había contactado a través de la aplicación Market Place en la red social Facebook.