Pactó una cita con el ladrón que le había robado la bicicleta, lo emboscó y el final fue de pelicula

Las víctimas identificaron al delincuente por redes sociales, simularon ser compradores y lo enfrentaron cuando llegó con la bici robada. La secuencia quedó registrada en video.
Un joven logró recuperar su bicicleta tras pactar un encuentro con el delincuente que se la había robado, emboscarlo y obligarlo a huir luego de golpearlo. El episodio ocurrió en la ciudad de La Plata y quedó registrado en un video filmado por una de las víctimas.
El robo se produjo días atrás en un edificio ubicado sobre la calle 15, entre 36 y 37, donde los ladrones se llevaron una bicicleta y una moto. Tras el asalto, las víctimas iniciaron una búsqueda por su cuenta y lograron identificar a uno de los autores, a quien contactaron a través de redes sociales.
En el intercambio de mensajes, simularon ser compradores interesados en adquirir la bicicleta robada. Luego de una breve charla, acordaron un punto de encuentro en las inmediaciones de un supermercado mayorista, donde supuestamente se concretaría la venta.
La secuencia quedó grabada: en las imágenes se observa al delincuente llegar al lugar circulando con la bicicleta sustraída. Apenas descendió, los dos jóvenes que lo habían citado comenzaron a increparlo.
“Dame la bici”, se escucha decir a una de las víctimas.
El ladrón, sorprendido, respondió: “¿Qué bici?”. En ese momento, los jóvenes le exigieron que devolviera lo robado y comenzaron a golpearlo, lo que provocó que el delincuente abandonara la bicicleta y escapara corriendo del lugar.
Gracias a la maniobra, las víctimas lograron recuperar la bicicleta, aunque según informó el medio 0221, la moto robada durante el mismo hecho todavía no apareció y continúa siendo buscada.
Otro caso: pactó una compra por Facebook y cuando fue a retirarla, lo emboscaron
Había arreglado la venta de una moto por Facebook, pero los vendedores finalmente eran delincuentes que le dispararon para robarle su vehículo. La víctima fue un joven de 25 años que recibió un disparo en el pecho y murió poco después en el hospital donde había sido trasladado.
El dramático episodio ocurrió en la calle García Lorca al 800 del barrio de Parque Barón de Lomas de Zamora, lugar al que arribó el hombre asesinado, identificado como Jonathan Eduardo Cardozo, junto a su hermano de 19 años, proveniente desde Berazategui en un Peugeot 306.
De acuerdo a lo informado por los investigadores, la víctima había acordado encontrarse con los presuntos vendedores de una motocicleta con quienes se había contactado a través de la aplicación Market Place en la red social Facebook.