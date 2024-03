Video: un hombre se llevó puesta a una chica sobre el capó de su auto en medio del temporal

La escena fue registrada por un vecino con su celular. “Le hablé, pero este hombre no me escuchó. Sonrió y aceleró”, detalló Mariel, la víctima, en declaraciones a El Trece.

De acuerdo a sus dichos, ella intentaba evitar que el hombre provocara un oleaje en la calle y el agua ingresara a las casas de los vecinos de la zona.

“Quise ayudarlo también a él, porque quería meterse en una calle donde había una boca de tormenta y todo estaba tapado”, explicó la mujer.

“Se le iba a quedar el auto. No sé si fue por la lluvia, pero no me escuchó y arrancó”, agregó, y dijo que tanto ella como otros vecinos de la zona “solo estábamos intentando ayudar, porque todo era un caos y no había nadie de Vialidad ni de Defensa Civil”.

El conductor que la arrastró viajaba en un Volkswagen Suran junto a su pareja. Tras el hecho, un grupo de residentes locales lo siguió y lo golpeó.