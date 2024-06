Villa del Parque: le tiraron el auto encima para matarlo

“Yo pensé que era una situación de tránsito. Este auto me venía siguiendo, me hacía luces y pensé que era algo menor, cuando me bajo del auto, sin que hubiese nada raro para reacciones así, me pasó por arriba. Tuve la suerte de dar un paso para atrás, sino podría haber sido peor”, contó la víctima en A24.

Embed LE TIRARON EL AUTO ENCIMA, LO ATROPELLÓ Y ESCAPÓ



Leandro, victima: "Mi abogado va a ir por homicidio en grado de tentativa".



"Mi auto tiene un bollo con la forma de mi cuerpo", agregó.



️ @marianoyezze @jdiazok

Seguí en #ParaQueSepas

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/gBlhH2uCgH — A24.com (@A24COM) June 13, 2024

Sin mediar palabra, el conductor que atropelló al otro conductor, siguió su camino. Además en las imágenes se ve como le rompe la puerta del auto de Leandro. “Ne se si venía por un robo o algo de tránsito”, dijo la víctima quien llamó al 911 después del hecho y radicó la denuncia.