Distintas agrupaciones feministas se congregaron en la esquina de Avenida Mitre y Vélez Sarsfield, en Munro, Vicente López. "No es no", se leía en uno de los carteles. “Es urgente la ESI”, "Tocan a una, nos tocan a todas", decía otro. “No estás sola", llevaba escrito un tercero entre los muchos que eligieron consignas que son reclamos del feminismo.