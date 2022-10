No le tomaron la denuncia y se suicidó: cómo fue el caso

Noelia Sosa tenía 30 años y dos nenes. El domingo pasado fue a pedir ayuda a la comisaría de la localidad de Trancas por un episodio de violencia de parte de su exnovio, pero no le tomaron la denuncia y la mandaron a la casa.

Según informó la periodista Mariana Romero en su cuenta de Twitter, la mujer volvió y se quitó la vida. Tras el hecho, familiares, vecinos y ciudadanos de Trancas salieron a las calles a denunciar el desinterés de las fuerzas policiales en su ciudad.

En diálogo con la prensa local, el cuñado de la joven, Ernesto Campos, cuestionó a la policía local. “No entiendo por qué no hicieron nada. Ella fue a pedir ayuda a la comisaría de Trancas, pero no la escucharon. La corrieron. Desesperada y angustiada, volvió a su casa y se ahorcó. No hay derecho a que hicieran eso”, afirmó.

“Ella me dijo que estaba muy mal porque su pareja la había atacado. Contó que la tomó del cabello, la arrastró por la casa y que luego le destrozó el celular”, agregó, al tiempo que explicó los supuestos motivos por los cuales el personal de la comisaría no dejó asentada la denuncia.

“Le dijeron que como no estaba el oficial de guardia, no podían hacer nada. Que regresara a la tarde que seguro lo encontraría. Ella les dijo a los uniformados que no podía salir de ahí porque tenía miedo de que le hiciera algo malo”, se lamentó.

Línea de Prevención del Suicidio

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al:

(011) 5275-1135 (desde todo el país) - 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) - Línea de Prevención del Suicidio (Argentina)

Violencia de género: atención, contención y asesoramiento