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Tiene 13 años, llevó un cuchillo al colegio y el acto heroico de un compañero terminó de una manera inesperada

Un compañero logró desarmarla para evitar una agresión, pero terminó herido de un El caso generó conmoción en la comunidad educativa y ya intervienen la Policía y organismos especializados.

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Tiene 13 años

Tiene 13 años, llevó un cuchillo al colegio y el acto heroico de un compañero terminó de una manera inesperada.
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El hecho ocurrió en el Instituto D-196 San Francisco, ubicado en la zona noroeste de la ciudad, y generó conmoción entre docentes, estudiantes y familias de la comunidad educativa.

El dramático episodio dentro del aula

Según trascendió, la adolescente, estudiante de segundo año, extrajo un arma blanca durante la jornada escolar frente a compañeros y profesores, provocando momentos de miedo y desesperación dentro del curso.

Ante la situación, uno de los alumnos reaccionó rápidamente y logró quitarle el cuchillo para evitar que atacara a otra persona. Sin embargo, lejos de calmarse, la joven comenzó a exigir que le devolvieran el arma y lanzó amenazas contra el adolescente que había intervenido.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, segundos después tomó una birome y atacó al estudiante, provocándole heridas punzantes en la zona del pecho y el abdomen.

Afortunadamente, las lesiones fueron leves y el joven no sufrió heridas de gravedad.

Intervino la Policía y analizan el contexto familiar

Tras un llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría Séptima llegaron al establecimiento educativo. Cuando arribaron, las autoridades escolares ya habían logrado controlar la situación dentro del aula.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la adolescente habría protagonizado otros episodios conflictivos en los últimos días y que existirían posibles situaciones de violencia en su entorno familiar.

Por ese motivo, se prevé la intervención de organismos especializados para brindar asistencia y contención tanto a la menor como a los estudiantes afectados por el episodio.

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