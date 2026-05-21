Tiene 13 años, llevó un cuchillo al colegio y el acto heroico de un compañero terminó de una manera inesperada.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, segundos después tomó una birome y atacó al estudiante, provocándole heridas punzantes en la zona del pecho y el abdomen.

Afortunadamente, las lesiones fueron leves y el joven no sufrió heridas de gravedad.

Intervino la Policía y analizan el contexto familiar

Tras un llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría Séptima llegaron al establecimiento educativo. Cuando arribaron, las autoridades escolares ya habían logrado controlar la situación dentro del aula.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la adolescente habría protagonizado otros episodios conflictivos en los últimos días y que existirían posibles situaciones de violencia en su entorno familiar.

Por ese motivo, se prevé la intervención de organismos especializados para brindar asistencia y contención tanto a la menor como a los estudiantes afectados por el episodio.