Preocupación por Lowrdes Fernández: la cantante sigue negando la violencia de su ex

Trends
Lowrdez Fernández
Fuerte

El crudo mensaje de Lowrdes Fernández que causó preocupación en su entorno: a punto de perdonar a su ex abusivo. Mirala

Días de angustia y conmoción rodean a Lowrdes Fernández, la ex integrante del grupo Bandana.Durante el fin de semana, su ex pareja, Leandro García Gómez, fue detenido por la policía, tras ser denunciado por la propia cantante en el pasado por violencia de género.

Sin embargo, lo que más alarmó a sus seguidores fue que Lourdes fue encontrada descompensada y bajo los efectos de estupefacientes, en medio de una situación de gran inestabilidad emocional.

Horas después del escándalo, Lourdes rompió el silencio con un largo comunicado publicado en su cuenta de Instagram, que rápidamente generó preocupación por su estado mental y físico.

“Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas. Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo”.

El posteo fue acompañado por una foto suya y cientos de mensajes de apoyo, aunque también de sorpresa, ya que muchos esperaban un repudio contundente hacia su agresor detenido, algo que nunca llegó.

“Traté de remontar una relación por amor, pero no se puede”

En el mismo comunicado, Lourdes hizo una reflexión sobre su vínculo con Leandro García Gómez, reconociendo haber intentado varias veces recomponer la relación: “Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones. Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que una intente una y otra vez”.

Y agregó: “Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar”.

Sus palabras encendieron las alarmas entre fans y colegas, que advirtieron señales de negación y dependencia emocional hacia su ex pareja.

Lowrdez también aprovechó su publicación para lanzar un fuerte dardo contra una ex compañera de Bandana, que había hablado sobre ella en televisión.

“Desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién... hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”.

El mensaje fue interpretado como una respuesta directa a Lissa Vera, quien recientemente había mostrado preocupación por Lourdes en los medios. “Estoy contenida y acompañada”: cómo sigue hoy Lourdes Fernández

A pesar del duro panorama, la artista llevó tranquilidad a sus seguidores asegurando que está acompañada por amigas y familiares, intentando recuperarse física y emocionalmente.

“Sigo con una faringitis terrible que es real, estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar”, concluyó.

Por ahora, la cantante permanece en reposo, bajo observación médica y sin planes inmediatos de volver a los escenarios, aunque mantiene la esperanza de retomar sus shows cuando se sienta preparada.

