Un exnovio de Lali Espósito apareció en su casamiento con Pedro Rosemblat y sorprendió a todos: el video

En aquella oportunidad, Lali habló con especial cariño de su exnovio y dejó una frase que reflejó el vínculo que mantienen pese al paso del tiempo: “Peter es Peter”. Por su parte, el actor también destacó lo importante que había sido aquella relación durante una etapa fundamental de sus vidas.

Por eso, la presencia en el casamiento de la artista y el conductor tuvo un significado especial. Lejos de los romances adolescentes que marcaron sus comienzos, el actor estuvo presente para acompañar a quien fue su pareja durante cuatro años y con quien construyó una amistad que logró mantenerse intacta.

Para la ocasión, Peter eligió un elegante traje en tonos tierra, combinado con una camisa blanca y anteojos de sol, un look que lució a su llegada a Casa Carlos, el lugar elegido por los novios para celebrar su unión.

Por qué Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el 31 de octubre

Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron el sábado 31 de octubre para celebrar su casamiento, una fecha que tiene un significado muy especial en su historia de amor. Lejos de ser una simple coincidencia, Halloween está directamente relacionado con el momento en el que sus caminos se cruzaron por primera vez.

En una entrevista que brindó en 2024 en el programa de Susana Giménez (Telefe), la cantante reveló que conoció al conductor durante una fiesta de Halloween a la que ambos asistieron por amigos en común.

“Con Pedro nos conocimos por amigos en común, en una fiesta de Halloween. ¡Hecha un culo estaba yo! ¡Espantosa! Yo no quería estar linda, quería estar terrorífica como corresponde”, recordó entre risas sobre aquella noche en la que estaba disfrazada de una Barbie completamente desarreglada.

Aunque en ese primer encuentro no ocurrió nada romántico, Lali confesó que Pedro le llamó la atención desde el primer momento. Tiempo después, ambos concretaron una cita que marcó el inicio de su relación. “Y más adelante quedamos para una cita, y ahí nos conocimos (en realidad) y no nos separamos desde ese día”, contó.

De esta manera, la pareja decidió sellar su amor en Halloween, la misma celebración que los unió por primera vez, convirtiendo una fecha cargada de recuerdos en el comienzo de una nueva etapa como marido y mujer.