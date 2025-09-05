Violento ataque en Panamericana: motochorros balearon a un excampeón de TC durante un robo

Tras el ataque, Moriatis usó sus redes sociales para contar lo sucedido y expresó su indignación con el accionar policial: “Cuando hice la denuncia, me dijeron que no había cámaras en el lugar. Te quedás peor, porque no hay forma de rastrearlos. Lo único que podés hacer es advertir a otros”.

El episodio no es aislado. Según el propio piloto, semanas atrás un amigo suyo también había sido víctima de un robo en la misma autopista. De hecho, la zona se convirtió en un foco recurrente de ataques a motociclistas. El caso más recordado ocurrió en 2022, cuando el empresario Andrés Blaquier fue asesinado de un disparo en el pecho para robarle su moto de alta cilindrada, que luego fue abandonada a pocos kilómetros.

“Esto pasa todos los días”, cerró Moriatis, todavía conmocionado por la violencia del ataque que casi le cuesta la vida.