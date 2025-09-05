En vivo Radio La Red
Violento ataque en Panamericana: motochorros balearon a un excampeón de TC durante un robo

Se trata de Emanuel Moriatis, actual presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), quien fue interceptado por dos delincuentes que intentaron sustraerle su motocicleta.

Emanuel Moriatis

Emanuel Moriatis, víctima de un violento robo en la Panamericana (Foto: gentileza Ser argentino).

El excampeón de Turismo Carretera y actual presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), Emanuel Moriatis, vivió un violento asalto en plena autopista Panamericana. El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cuando dos delincuentes lo interceptaron para robarle la moto y lo atacaron a balazos. Por fortuna, ninguno de los disparos lo alcanzó.

El piloto, que regresaba del Autódromo para ir a buscar a su hijo, circulaba con una Ducati 1200, una moto que había dejado de usar por temor a la inseguridad. Pasadas las 18:45, a la altura de Corrientes, quedó encerrado entre los autos y un paredón, una maniobra que los motochorros aprovecharon para acorralarlo.

Uno me mostró un arma y disparó al piso. Solté la moto y empecé a caminar hacia atrás, de frente a ellos, sin darles la espalda. En ese momento pensé que me mataban”, relató Moriatis en Radio Mitre. Según su testimonio, uno de los asaltantes descendió de la moto y avanzó hacia él: “Me tiró un tiro directo al cuerpo. No me pegó de milagro”.

Moriatus_piloto
Emanuel Moriatis, excampe&oacute;n de TC (Foto: archivo).

Emanuel Moriatis, excampeón de TC (Foto: archivo).

Los ladrones escaparon con la motocicleta y las pertenencias del corredor. Un automovilista que presenció la escena se detuvo para auxiliarlo y lo llevó hasta su casa. Sin embargo, a apenas un kilómetro, los delincuentes abandonaron tanto la moto como el celular robado.

Tras el ataque, Moriatis usó sus redes sociales para contar lo sucedido y expresó su indignación con el accionar policial: “Cuando hice la denuncia, me dijeron que no había cámaras en el lugar. Te quedás peor, porque no hay forma de rastrearlos. Lo único que podés hacer es advertir a otros”.

El episodio no es aislado. Según el propio piloto, semanas atrás un amigo suyo también había sido víctima de un robo en la misma autopista. De hecho, la zona se convirtió en un foco recurrente de ataques a motociclistas. El caso más recordado ocurrió en 2022, cuando el empresario Andrés Blaquier fue asesinado de un disparo en el pecho para robarle su moto de alta cilindrada, que luego fue abandonada a pocos kilómetros.

Esto pasa todos los días”, cerró Moriatis, todavía conmocionado por la violencia del ataque que casi le cuesta la vida.

