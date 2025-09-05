¡Increíble!: encontró a un ladrón robando dentro de su auto y su reacción fue desopilante

El sujeto fue reducido y trasladado a la dependencia policial. Desde ese momento quedó bajo arresto. La Fiscalía lo acusó de “robo en grado de tentativa” y, en un primer momento, también de “violación de domicilio”, aunque este último cargo fue descartado al comprobarse que el ladrón compartía el mismo terreno con familiares que vivían en otra vivienda.

Quién es Kevin Andrés Valdebenito

El nombre de Kevin Andrés Valdebenito no era nuevo para la policía rionegrina. A sus antecedentes recientes se sumaban múltiples condenas por delitos contra la propiedad. En octubre de 2023, había sido sentenciado a seis meses y diez días de prisión efectiva por hurto simple y violación de domicilio.

En marzo de 2023, había recibido otra condena de seis meses de cárcel por hurto calificado, unificando una causa previa de 2021 que elevó la pena total a siete meses de prisión efectiva.

De esta manera, el episodio del robo frustrado no fue un hecho aislado, sino parte de una cadena de reincidencias que terminaron pesando en su contra.

El juicio abreviado y la confesión

Semanas después del episodio, se llevó adelante una audiencia judicial encabezada por la jueza María Florencia Caruso Martín, junto con la fiscal Alejandra Altamira y la defensora oficial Silvana Ayenao. Allí, las partes acordaron cerrar el proceso mediante un juicio abreviado.

El propio Valdebenito admitió su culpabilidad y aceptó la condena de tres meses de prisión efectiva, además de la declaración de reincidencia por segunda vez.

La víctima no presentó objeciones y la jueza avaló el acuerdo. Entre las pruebas determinantes se contaron: el testimonio del dueño del vehículo y su cuñado; el relato de los policías que participaron en la detención; y fotografías tomadas en el lugar, donde se veían claramente los cables cortados del estéreo.

Los uniformados explicaron que decidieron registrar la escena con sus celulares debido a la “hostilidad del lugar”, lo que dio aún más fuerza a las pruebas presentadas.

Finalmente, la jueza ordenó comunicar al Servicio Penitenciario Provincial para definir en qué establecimiento cumpliría Valdebenito la pena.

Una historia con guion de cine

La escena vivida en Cipolletti tuvo un fuerte eco mediático por su semejanza con la película argentina 4x4, dirigida por Mariano Cohn. En el film, un joven ladrón queda atrapado dentro de una camioneta diseñada con un sistema de seguridad especial, sin posibilidad de escapar.

La ficción se inspiró en un hecho real ocurrido en Córdoba, donde un vecino instaló un mecanismo para atrapar a quien intentara forzar su camioneta. “Un día estaba tomando un café y veo un señor apoyado en el vidrio. Me dijo ‘hay alguien adentro y no puede salir’. Le expliqué que no era el dueño, que era un ladrón”, contó en su momento Roberto Desumvila, el creador del sistema.

La historia cordobesa incluso llegó a inspirar una versión estadounidense titulada “Locked”, que retomó la misma idea de un ladrón atrapado en un vehículo.