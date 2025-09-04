Recuperan el cuadro nazi en Mar del Plata e imputan a la pareja que lo tenían en casa

En cuanto al origen del cuadro en manos de Kadgien, Adler señaló que por el momento se entiende que lo heredó de su padre. “Los sitios oficiales de Países Bajos, de la Agencia Cultural, que depende del Ministerio de Educación y Cultura de Países Bajos, tienen una línea de tiempo y sitúan el propietario original hasta julio de 1940. Después en esa línea del tiempo, ellos ya tienen en la página indicado como que estaba en propiedad de Frederik Kadgien”, explicó.

El fiscal también pidió que la obra quede bajo resguardo en el Museo del Holocausto “al efecto de que se puedan hacer los peritajes que correspondan sin exhibición al público”, aunque aclaró que será el juez quien lo defina.

El valor de la obra recuperada

Durante la tarde, Adler encabezó otra conferencia en la que mostró la pintura recuperada y agradeció la labor conjunta del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. También destacó la colaboración del abogado Murias, quien entregó el cuadro a la fiscalía.

En la presentación estuvo el perito Ariel Bassano, que junto con Machi Fortunato examinó la pieza. “Está en buen estado de conservación por los años que tiene, ya que es de 1710”, señaló. Bassano estimó que la obra podría valer unos 50 mil dólares y confirmó que será guardada en una cámara especial.

La investigación había comenzado el 25 de agosto, cuando el fiscal Carlos Martínez recibió una alerta de Interpol y de la Aduana. Ese mismo día abrió un expediente y ordenó un allanamiento en la casa de Kadgien, que fue realizado por la DUOF Mar del Plata de la Policía Federal. La pintura no fue encontrada en ese momento, porque había sido escondida.

La historia del Retrato de una dama

La obra Portrait of a Lady (Contessa Colleoni), del pintor Giuseppe Ghislandi, conocido como Fra’ Galgario, fue robada en Ámsterdam en 1940. Pertenecía al comerciante de arte judío Jacques Goudstikker, quien murió accidentalmente mientras huía en barco junto a su familia.

En el equipaje de los Goudstikker había un inventario con más de 1.100 piezas de arte, entre ellas varios Rembrandt y dos Vermeer, que fueron adquiridos a precios irrisorios por Hermann Göring y otros jerarcas nazis.

La pintura de Ghislandi fue vendida por el banquero Alois Miedl a Friedrich Kadgien, estrecho colaborador de Göring. Kadgien tuvo un rol relevante en el Plan Cuatrienal para financiar el rearme alemán. En 1945 huyó a Suiza, y luego se radicó en Brasil y en Argentina, donde formó una familia y murió en Buenos Aires en 1978.

La pista del cuadro resurgió cuando una de sus hijas, residente en la costa argentina, puso a la venta su vivienda. En las imágenes publicadas por una inmobiliaria, el Retrato de una dama aparecía colgado en el salón principal, lo que permitió a los investigadores dar con la obra.