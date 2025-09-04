Desmantelaron una red de secuestradores virtuales dirigida desde una cárcel bonaerense

la-division-de-delitos-complejos-trabajando-en-la-celda-del-acusado-foto-tn-GLRIWFAD4RHZTHKHT5YIVFRIJA La División de Delitos Complejos trabajando en la celda del acusado.

Los allanamientos y lo que encontraron

Por orden judicial, el martes se realizaron dos operativos simultáneos.

En el pabellón 2 de la cárcel, se secuestró un celular Samsung usado para la maniobra.

En una vivienda del barrio San Martín de Junín, se incautó un teléfono Z Blade perteneciente al padre del preso.

Ambos quedaron imputados por el delito de extorsión y fueron puestos a disposición de la Justicia para prestar declaración indagatoria. Los celulares serán sometidos a pericias forenses.

La facilidad con la que los reclusos acceden a teléfonos móviles encendió las alarmas y pone la mirada en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires.