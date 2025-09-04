En vivo Radio La Red
Policiales
Secuestro
Virtual
Inseguridad

Desmantelaron una red de secuestradores virtuales dirigida desde una cárcel bonaerense

Un preso mandaba mensajes extorsivos por WhastApp y usaba a su papá para cobrar la plata. La extorsión se organizaba desde la Unidad Penitenciaria Nº 13 de Junín.

Un preso operaba desde la cárcel y el dinero iba a su papá: así cayó un secuestro virtual en Junín. 

Un preso operaba desde la cárcel y el dinero iba a su papá: así cayó un secuestro virtual en Junín. 

La Sección de Investigaciones de Cibercrimen de Junín logró desarticular una maniobra de secuestro virtual que era coordinada desde el interior de una cárcel. El caso salió a la luz luego de la denuncia de un joven que recibió mensajes intimidatorios por WhatsApp, donde le exigían dinero bajo la amenaza de secuestrar a su hermana. La víctima llegó a transferir $500.000.

El desesperado e insólito pedido de Claudio Contardi a la Justicia tras ser condenado a 19 años de cárcel

Las tareas de inteligencia incluyeron el análisis de la cuenta de WhatsApp utilizada, la trazabilidad de los números telefónicos, direcciones IP y pedidos de informes a empresas de telecomunicaciones y entidades financieras.

La investigación reveló que la extorsión se organizaba desde la Unidad Penitenciaria Nº 13 de Junín. Un preso de 22 años, con 13 antecedentes delictivos, intimidaba a la víctima y lo obligaba a girar el dinero a una cuenta a nombre de su padre.

El operativo se llevó adelante bajo las directivas de la Fiscalía Nº 4, a cargo de la fiscal Pamela Ricci, y con intervención del Juzgado de Garantías Nº 3, de la jueza María Laura Durante.

la-division-de-delitos-complejos-trabajando-en-la-celda-del-acusado-foto-tn-GLRIWFAD4RHZTHKHT5YIVFRIJA
La Divisi&oacute;n de Delitos Complejos trabajando en la celda del acusado.

La División de Delitos Complejos trabajando en la celda del acusado.

Los allanamientos y lo que encontraron

Por orden judicial, el martes se realizaron dos operativos simultáneos.

  • En el pabellón 2 de la cárcel, se secuestró un celular Samsung usado para la maniobra.
  • En una vivienda del barrio San Martín de Junín, se incautó un teléfono Z Blade perteneciente al padre del preso.

Ambos quedaron imputados por el delito de extorsión y fueron puestos a disposición de la Justicia para prestar declaración indagatoria. Los celulares serán sometidos a pericias forenses.

La facilidad con la que los reclusos acceden a teléfonos móviles encendió las alarmas y pone la mirada en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires.

