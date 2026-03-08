Un hombre de 57 años murió luego de sufrir un infarto mientras conducía por el barrio porteño de Almagro, Buenos Aires. El episodio provocó un choque múltiple que involucró a tres vehículos y dejó a otras personas con heridas leves.
Conmoción en Almagro: un conductor sufrió un infarto, provocó un choque múltiple y murió
El hecho ocurrió cerca de las 23:50 del sábado en la intersección de Sánchez de Bustamante y Lavalle, Buenos Aires. De acuerdo con el relato de testigos, el conductor de un Peugeot 207 que circulaba por la zona perdió el control del vehículo de manera repentina, se subió a la vereda y terminó impactando contra la parte trasera de una Peugeot Partner.
Producto del fuerte choque, el utilitario giró sobre su eje y terminó golpeando a un Suzuki Fun que estaba estacionado en las inmediaciones.
Minutos después del accidente, personal del SAME llegó al lugar para asistir a los involucrados. Los médicos encontraron al conductor del Peugeot 207 en estado crítico y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en plena vía pública.
A pesar de los esfuerzos del equipo de emergencias, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía con un cuadro extremadamente grave.
Poco después de su ingreso, los médicos confirmaron su fallecimiento. El parte oficial indicó que presentaba politraumatismos y un paro cardiorespiratorio.
Por su parte, los ocupantes de la Peugeot Partner sufrieron contusiones leves y también fueron derivados al Hospital Ramos Mejía. Allí les diagnosticaron latigazo cervical, aunque se encuentran fuera de peligro.
La investigación del episodio quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, con intervención de la fiscal Florencia Paglianiti, quien intentará determinar con precisión cómo se produjo la secuencia del accidente.