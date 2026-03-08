Conmoción en Almagro: un conductor sufrió un infarto, provocó un choque múltiple y murió

A pesar de los esfuerzos del equipo de emergencias, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía con un cuadro extremadamente grave.

Poco después de su ingreso, los médicos confirmaron su fallecimiento. El parte oficial indicó que presentaba politraumatismos y un paro cardiorespiratorio.

Heridos leves y una investigación en curso

Por su parte, los ocupantes de la Peugeot Partner sufrieron contusiones leves y también fueron derivados al Hospital Ramos Mejía. Allí les diagnosticaron latigazo cervical, aunque se encuentran fuera de peligro.

La investigación del episodio quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, con intervención de la fiscal Florencia Paglianiti, quien intentará determinar con precisión cómo se produjo la secuencia del accidente.