Policiales
Lourdes Fernández
Bandana
VIOLENCIA DE GENERO

Whisky, pastillas y una pista preocupante: Lo que encontraron en el departamento de Lowrdez de Bandana

La cantante de Bandana fue rescatada por la Policía tras permanecer más de 12 horas retenida en un departamento de Palermo. Su pareja, Leandro García Gómez, fue detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad.

Luego de más de 12 horas de incertidumbre, Lourdes Fernández —integrante del recordado grupo pop Bandana— fue hallada este jueves por efectivos de la Policía de la Ciudad en un operativo de urgencia realizado en un edificio ubicado en Ravignani al 2100, en pleno barrio de Palermo.

El procedimiento se llevó a cabo después de que la madre de la artista denunciara su desaparición y expresara su preocupación por los episodios de violencia de género que Lourdes habría sufrido por parte de su pareja, Leandro García Gómez.

Tras la denuncia, el Juzgado Criminal y Correccional N°47 ordenó una serie de tareas de investigación en Hurlingham y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, la pista condujo al domicilio de García Gómez en Palermo, donde se sospechaba que Lourdes estaba retenida.

Cuando los oficiales intentaron ingresar por primera vez durante la mañana, el hombre se negó a abrir la puerta y afirmó que la cantante no se encontraba allí. Horas después, con la orden judicial correspondiente, los agentes ingresaron al departamento y hallaron a Lourdes en una habitación, en aparente buen estado de salud. Inmediatamente fue puesta bajo resguardo por personal policial femenino y trasladada al Hospital Fernández para su evaluación.

Dentro de la vivienda, los investigadores encontraron varias botellas de bebidas alcohólicas —vodka y fernet— junto con pastillas sueltas de distintos tamaños y colores. Todo el material fue secuestrado y remitido al laboratorio de Policía Científica para su análisis.

La detención de Leandro García Gómez, novio de Lowrdez

Durante el allanamiento, García Gómez intentó ocultarse dentro de un placard y, al ser descubierto, quiso escapar por una ventana hacia el pulmón del edificio. Sin embargo, los efectivos lograron reducirlo y detenerlo en el acto.

Este viernes, el fiscal Patricio Lugones —de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28— lo imputó por privación ilegítima de la libertad, tras mantener encerrada a la artista durante toda la jornada del miércoles. Su declaración indagatoria quedó a cargo del juez Santiago Bignone, quien subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.

En el Hospital Fernández, Lourdes fue examinada durante varias horas. Los médicos constataron que no presentaba signos de golpes ni lesiones, ni tampoco una condición clínica que justificara su internación. Finalmente, fue dada de alta con el acompañamiento de un familiar y su firma de consentimiento.

Según trascendió, Lourdes Fernández y Leandro García Gómez mantenían una relación desde hace cinco años, atravesada por numerosos episodios de violencia. En 2022, la cantante ya había realizado una denuncia por lesiones leves contra él.

En ese momento, la artista publicó un video en sus redes sociales mostrando su rostro golpeado y advirtiendo sobre la situación:

“Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo”, escribió entonces.

En aquel mismo mensaje, Lourdes relató situaciones de abuso psicológico y físico:

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo perdón porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

Pese a la denuncia, ambos retomaron el vínculo tiempo después. Sin embargo, la violencia volvió a repetirse este año. El 1 de octubre, la Policía acudió nuevamente al domicilio que compartían tras una fuerte discusión, alertada por los vecinos que escucharon gritos y llamaron al 911. Luego de ese episodio, García Gómez se retiró del lugar.

La causa por privación ilegítima de la libertad continúa bajo investigación judicial. Mientras tanto, Lourdes Fernández permanece bajo resguardo y acompañamiento profesional tras haber sido liberada del domicilio donde permaneció encerrada durante horas.

EL CASO LOWRDEZ REABRE EL TEMA DE LAS RELACIONES TÓXICAS, LA VIOLENCIA Y EL ABUSO DE SUSTANCIAS
