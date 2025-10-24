Whisky, pastillas y una pista preocupante: Lo que encontraron en el departamento de Lowrdez de Bandana

Dentro de la vivienda, los investigadores encontraron varias botellas de bebidas alcohólicas —vodka y fernet— junto con pastillas sueltas de distintos tamaños y colores. Todo el material fue secuestrado y remitido al laboratorio de Policía Científica para su análisis.

La detención de Leandro García Gómez, novio de Lowrdez

Durante el allanamiento, García Gómez intentó ocultarse dentro de un placard y, al ser descubierto, quiso escapar por una ventana hacia el pulmón del edificio. Sin embargo, los efectivos lograron reducirlo y detenerlo en el acto.

Este viernes, el fiscal Patricio Lugones —de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28— lo imputó por privación ilegítima de la libertad, tras mantener encerrada a la artista durante toda la jornada del miércoles. Su declaración indagatoria quedó a cargo del juez Santiago Bignone, quien subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.

En el Hospital Fernández, Lourdes fue examinada durante varias horas. Los médicos constataron que no presentaba signos de golpes ni lesiones, ni tampoco una condición clínica que justificara su internación. Finalmente, fue dada de alta con el acompañamiento de un familiar y su firma de consentimiento.

Según trascendió, Lourdes Fernández y Leandro García Gómez mantenían una relación desde hace cinco años, atravesada por numerosos episodios de violencia. En 2022, la cantante ya había realizado una denuncia por lesiones leves contra él.

En ese momento, la artista publicó un video en sus redes sociales mostrando su rostro golpeado y advirtiendo sobre la situación:

“Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo”, escribió entonces.

En aquel mismo mensaje, Lourdes relató situaciones de abuso psicológico y físico:

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo perdón porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

Pese a la denuncia, ambos retomaron el vínculo tiempo después. Sin embargo, la violencia volvió a repetirse este año. El 1 de octubre, la Policía acudió nuevamente al domicilio que compartían tras una fuerte discusión, alertada por los vecinos que escucharon gritos y llamaron al 911. Luego de ese episodio, García Gómez se retiró del lugar.

La causa por privación ilegítima de la libertad continúa bajo investigación judicial. Mientras tanto, Lourdes Fernández permanece bajo resguardo y acompañamiento profesional tras haber sido liberada del domicilio donde permaneció encerrada durante horas.