Policiales
Lourdes Fernández
Bandana
VIOLENCIA DE GENERO

Quién es Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez Fernández: del bajo perfil a una detención que conmociona al país

Su vínculo con Lowrdez, la recordada integrante del grupo pop Bandana, lo puso en el centro de la escena mediática y judicial argentina.

Quién es Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez Fernández: del bajo perfil a una detención que conmociona al país

El nombre de Leandro García Gómez saltó a la luz pública por una razón impactante. Hasta hace poco, era un desconocido para la mayoría, alguien que se presentaba como comunicador y exdirigente político, con apariciones esporádicas en redes sociales. Sin embargo, su vínculo con Lourdes Fernández, más conocida como Lowrdez, la recordada integrante del grupo pop Bandana, lo puso en el centro de la escena mediática y judicial argentina.

La relación, marcada por denuncias previas de violencia de género y episodios de manipulación, tuvo un desenlace estremecedor en las últimas horas del jueves, cuando García Gómez fue detenido en su domicilio de Palermo, acusado de haber retenido y sedado a la artista durante horas.

La detención en Palermo: cómo la policía halló a Lowrdez

Según confirmaron fuentes judiciales y policiales, Leandro García Gómez fue detenido en su departamento ubicado en Guatemala y Ravignani, en pleno corazón del barrio de Palermo. La Policía de la Ciudad llegó al lugar con una orden de allanamiento firmada por un juez, luego de que familiares y vecinos de la cantante alertaran sobre movimientos extraños, ruidos y gritos apagados en el interior del edificio.

Cuando los agentes ingresaron al inmueble, encontraron a Lowrdez Fernández sedada, en estado de shock y sin posibilidad de comunicarse con el exterior. Estaba encerrada en una habitación, visiblemente alterada y con signos de haber pasado varias horas sin asistencia.

“Ella no quería decir dónde estaba, pero estaba enfocada muy de cerca. El juez firmó la orden de allanamiento. Estaba Lourdes en el departamento, sedada, estuvo todo el día ahí”, relató la periodista Yanina Latorre en LAM (América TV).

La panelista también aseguró que la artista “está en estado crítico, con sobredosis, y corre riesgo su vida”, mientras que García Gómez fue reducido por la policía y trasladado a una comisaría porteña, donde permanece detenido a disposición de la justicia.

Algunos testigos indicaron que el hombre intentó esconderse dentro del departamento cuando los agentes irrumpieron: “Algunos dicen que estaba en un pasillo y otros, en un placard”, agregó Latorre.

Un pasado de denuncias y advertencias

No era la primera vez que el nombre de Leandro García Gómez aparecía vinculado a episodios de violencia hacia la cantante. En 2022, Lourdes había publicado un video en sus redes sociales mostrando su rostro con golpes y moretones, denunciando a su entonces pareja por agresiones físicas y psicológicas.

El caso, en aquel momento, generó una ola de mensajes de apoyo, aunque la denuncia judicial no prosperó y el vínculo entre ambos continuó de manera intermitente. Según fuentes cercanas a la artista, ella atravesaba una relación de dependencia emocional y aislamiento que se habría profundizado en los últimos meses.

García Gómez acumulaba al menos dos denuncias previas por violencia de género, y que su entorno mantenía un perfil hermético frente a las preguntas de la prensa.

“Él tenía un discurso carismático, hablaba con tono político y se mostraba como alguien empático. Pero puertas adentro, controlaba todo: los teléfonos, las salidas, las amistades”, reveló una fuente cercana a Lourdes.

Quién es Leandro García Gómez

Poco se sabía sobre su vida personal antes de este caso. Leandro García Gómez decía haber trabajado en comunicación política y en organizaciones sociales, aunque no se registran cargos oficiales ni trayectoria pública comprobable.

Según reconstruyeron medios nacionales, tiene dos hijas de una relación anterior y mantenía con ellas un vínculo de coparentalidad. En entrevistas anteriores, se definía como “un hombre de diálogo, espiritual y sensible”, intentando proyectar una imagen de equilibrio y liderazgo.

Sin embargo, su entorno más reciente lo describe de otra manera: manipulador, posesivo y con cambios de ánimo repentinos. “Tenía un control absoluto sobre Lourdes. Si ella no respondía al teléfono, él aparecía en el lugar donde estaba. Era un seguimiento constante”, relató una persona allegada a la artista.

El romance entre Lourdes Fernández y Leandro García Gómez comenzó hace varios años, en un contexto de reconstrucción emocional para la cantante. Ella, conocida por su paso por Bandana, había retomado su carrera musical y se mostraba entusiasmada con nuevos proyectos.

Con el tiempo, las apariciones públicas de ambos disminuyeron. En redes sociales, Lourdes pasó de ser una figura activa a mantener un perfil más retraído, lo que coincidió con los primeros rumores de conflictos en la pareja.

En 2022 se conoció la primera denuncia pública. Luego, en 2023, volvieron a estar juntos pese a las advertencias de su entorno. Personas cercanas relataron que él la convencía de que la prensa quería perjudicarla y que solo podía confiar en él, una dinámica típica de relaciones abusivas.

Este jueves por la tarde, los vecinos del edificio ubicado en Guatemala y Ravignani comenzaron a oír ruidos extraños y golpes que provenían del departamento de García Gómez. Algunos intentaron comunicarse con el portero, otros llamaron directamente al 911.

Minutos después, un operativo policial se presentó en el lugar, pero el hombre se negó a abrir la puerta. Ante esa negativa, y con una orden judicial en mano, los agentes ingresaron por la fuerza.

En el interior hallaron a Lourdes Fernández inconsciente, con signos de haber sido sedada, y la trasladaron de urgencia a un centro médico. García Gómez fue esposado y detenido, mientras la justicia porteña abrió una causa por privación ilegítima de la libertad y lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

Hasta el momento, Lourdes Fernández permanece internada y bajo observación médica, en un cuadro de intoxicación y agotamiento físico. Según trascendió, su estado es delicado pero estable.

La noticia sacudió al mundo del espectáculo argentino. Figuras del ambiente musical y excompañeras de Bandana expresaron su preocupación y repudio por lo ocurrido. En redes sociales, el hashtag #FuerzaLourdes se volvió tendencia, mientras crece el pedido de justicia y protección para la artista.

