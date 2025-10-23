Quién es Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez Fernández: del bajo perfil a una detención que conmociona al país

“Ella no quería decir dónde estaba, pero estaba enfocada muy de cerca. El juez firmó la orden de allanamiento. Estaba Lourdes en el departamento, sedada, estuvo todo el día ahí”, relató la periodista Yanina Latorre en LAM (América TV).

La panelista también aseguró que la artista “está en estado crítico, con sobredosis, y corre riesgo su vida”, mientras que García Gómez fue reducido por la policía y trasladado a una comisaría porteña, donde permanece detenido a disposición de la justicia.

Algunos testigos indicaron que el hombre intentó esconderse dentro del departamento cuando los agentes irrumpieron: “Algunos dicen que estaba en un pasillo y otros, en un placard”, agregó Latorre.

Un pasado de denuncias y advertencias

No era la primera vez que el nombre de Leandro García Gómez aparecía vinculado a episodios de violencia hacia la cantante. En 2022, Lourdes había publicado un video en sus redes sociales mostrando su rostro con golpes y moretones, denunciando a su entonces pareja por agresiones físicas y psicológicas.

El caso, en aquel momento, generó una ola de mensajes de apoyo, aunque la denuncia judicial no prosperó y el vínculo entre ambos continuó de manera intermitente. Según fuentes cercanas a la artista, ella atravesaba una relación de dependencia emocional y aislamiento que se habría profundizado en los últimos meses.

García Gómez acumulaba al menos dos denuncias previas por violencia de género, y que su entorno mantenía un perfil hermético frente a las preguntas de la prensa.

“Él tenía un discurso carismático, hablaba con tono político y se mostraba como alguien empático. Pero puertas adentro, controlaba todo: los teléfonos, las salidas, las amistades”, reveló una fuente cercana a Lourdes.

Quién es Leandro García Gómez

Poco se sabía sobre su vida personal antes de este caso. Leandro García Gómez decía haber trabajado en comunicación política y en organizaciones sociales, aunque no se registran cargos oficiales ni trayectoria pública comprobable.

Según reconstruyeron medios nacionales, tiene dos hijas de una relación anterior y mantenía con ellas un vínculo de coparentalidad. En entrevistas anteriores, se definía como “un hombre de diálogo, espiritual y sensible”, intentando proyectar una imagen de equilibrio y liderazgo.

Sin embargo, su entorno más reciente lo describe de otra manera: manipulador, posesivo y con cambios de ánimo repentinos. “Tenía un control absoluto sobre Lourdes. Si ella no respondía al teléfono, él aparecía en el lugar donde estaba. Era un seguimiento constante”, relató una persona allegada a la artista.

El romance entre Lourdes Fernández y Leandro García Gómez comenzó hace varios años, en un contexto de reconstrucción emocional para la cantante. Ella, conocida por su paso por Bandana, había retomado su carrera musical y se mostraba entusiasmada con nuevos proyectos.

Con el tiempo, las apariciones públicas de ambos disminuyeron. En redes sociales, Lourdes pasó de ser una figura activa a mantener un perfil más retraído, lo que coincidió con los primeros rumores de conflictos en la pareja.

En 2022 se conoció la primera denuncia pública. Luego, en 2023, volvieron a estar juntos pese a las advertencias de su entorno. Personas cercanas relataron que él la convencía de que la prensa quería perjudicarla y que solo podía confiar en él, una dinámica típica de relaciones abusivas.

Este jueves por la tarde, los vecinos del edificio ubicado en Guatemala y Ravignani comenzaron a oír ruidos extraños y golpes que provenían del departamento de García Gómez. Algunos intentaron comunicarse con el portero, otros llamaron directamente al 911.

Minutos después, un operativo policial se presentó en el lugar, pero el hombre se negó a abrir la puerta. Ante esa negativa, y con una orden judicial en mano, los agentes ingresaron por la fuerza.

En el interior hallaron a Lourdes Fernández inconsciente, con signos de haber sido sedada, y la trasladaron de urgencia a un centro médico. García Gómez fue esposado y detenido, mientras la justicia porteña abrió una causa por privación ilegítima de la libertad y lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

Hasta el momento, Lourdes Fernández permanece internada y bajo observación médica, en un cuadro de intoxicación y agotamiento físico. Según trascendió, su estado es delicado pero estable.

La noticia sacudió al mundo del espectáculo argentino. Figuras del ambiente musical y excompañeras de Bandana expresaron su preocupación y repudio por lo ocurrido. En redes sociales, el hashtag #FuerzaLourdes se volvió tendencia, mientras crece el pedido de justicia y protección para la artista.