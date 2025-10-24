En vivo Radio La Red
DOS MUERTOS

Doble tragedia con hinchas de Belgrano que fueron hasta Rosario para el partido de Copa Argentina

La parcialidad cordobesa vivió una jornada trágica en Rosario y en las rutas. Tres hinchas se vieron involucrados en un choque previo al partido que provocó la muerte de un conductor, y otro hincha falleció al impactar contra un camión tras la eliminación del equipo frente a Argentinos Juniors.

La primera tragedia ocurrió en la mañana del jueves, a la altura del kilómetro 639 de la ruta nacional 9 o Autovía Rosario-Córdoba, entre Manfredi y Laguna Larga. Tres hinchas de Belgrano que se dirigían a Rosario a bordo de un Ford Ka resultaron lesionados en un choque múltiple, que también involucró a una Toyota Hilux. Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos y la Policía de Córdoba, junto a bomberos y servicios de emergencia, intervino en el lugar.

accidente rosario

La peor consecuencia del accidente la sufrió David Fernández, de 48 años, conductor de una Fiat Fiorino blanca que quedó destruida en el siniestro. Fernández, vecino de Oncativo, era hincha y socio de Talleres de Córdoba, clásico rival de Belgrano, y falleció en el acto.

La cuenta oficial de X de Talleres expresó: "Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de David Fernández, socio del Club Atlético Talleres y uno de los pioneros en la formación de la Filial Oncativo. Su compromiso, pasión y aporte incansable, fueron fundamentales para fortalecer el sentido de pertenencia en su comunidad".

La segunda tragedia

Tras la eliminación de Belgrano en la Copa Argentina, la desgracia volvió a golpear a la parcialidad cordobesa. Este viernes, alrededor de las 8, un Volkswagen Crossfox en el que viajaba Matías Pérez y dos amigos, también hinchas de Belgrano, chocó violentamente desde atrás contra un camión en el kilómetro 356 de la misma autovía, en Cañada de Gómez, Santa Fe. Pérez murió en el acto, mientras que sus acompañantes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital San José de la localidad, tras ser rescatados por bomberos.

Rafael Rodríguez, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe, detalló: "Las otras dos personas sufrieron heridas graves. Habían quedado atrapadas en el interior del vehículo. Fueron rescatadas por los bomberos de la localidad de Cañada de Gómez y trasladadas en carácter urgente al hospital". La autovía permaneció cortada varias horas en sentido hacia Córdoba.

El comunicado de Belgrano

Belgrano expresó su dolor ante la pérdida de su hincha: "El Club Atlético Belgrano lamenta profundamente el fallecimiento de Matías Pérez, socio de nuestra institución, ocurrido en un accidente automovilístico en el día de la fecha. Nos encontramos en contacto con su familia y las de sus compañeros de viaje, acompañando este momento de dolor. Q.E.P.D".

