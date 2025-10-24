Doble tragedia con hinchas de Belgrano que fueron hasta Rosario para el partido de Copa Argentina

La segunda tragedia

Tras la eliminación de Belgrano en la Copa Argentina, la desgracia volvió a golpear a la parcialidad cordobesa. Este viernes, alrededor de las 8, un Volkswagen Crossfox en el que viajaba Matías Pérez y dos amigos, también hinchas de Belgrano, chocó violentamente desde atrás contra un camión en el kilómetro 356 de la misma autovía, en Cañada de Gómez, Santa Fe. Pérez murió en el acto, mientras que sus acompañantes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital San José de la localidad, tras ser rescatados por bomberos.

Rafael Rodríguez, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe, detalló: "Las otras dos personas sufrieron heridas graves. Habían quedado atrapadas en el interior del vehículo. Fueron rescatadas por los bomberos de la localidad de Cañada de Gómez y trasladadas en carácter urgente al hospital". La autovía permaneció cortada varias horas en sentido hacia Córdoba.

El comunicado de Belgrano

Belgrano expresó su dolor ante la pérdida de su hincha: "El Club Atlético Belgrano lamenta profundamente el fallecimiento de Matías Pérez, socio de nuestra institución, ocurrido en un accidente automovilístico en el día de la fecha. Nos encontramos en contacto con su familia y las de sus compañeros de viaje, acompañando este momento de dolor. Q.E.P.D".