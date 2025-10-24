Impactante video: un auto perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a una mujer y a sus dos hijas

Embed

El conductor dijo que “se quedó sin frenos”

El joven al volante, identificado como B.Q., de 19 años, bajó enseguida del vehículo y empujó el auto hacia atrás para liberar a la nena. Vecinos, peatones y otros automovilistas se acercaron a ayudar y lograron mover el coche entre todos.

Uno de ellos levantó a la menor, que lloraba y estaba visiblemente asustada, mientras el conductor intentaba explicar lo ocurrido: “Se me quedaron los frenos”, habría dicho, según testigos del lugar.

Las niñas fueron trasladadas al hospital

Fuentes judiciales confirmaron que las hermanas fueron trasladadas al hospital Simplemente Evita, donde recibieron atención por politraumatismos leves.

“Por suerte solo tuvieron lesiones menores”, explicó un investigador. Ambas niñas recibieron el alta médica horas después y se recuperan junto a su familia.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-ELBIrb1761342835121-1761343262 El accidente ocurrió en una esquina de la localidad bonaerense de González Catán.

La investigación y las medidas judiciales

El caso fue caratulado como “lesiones culposas” e interviene la UFI N°1 Descentralizada de Gregorio de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garate.

El joven será indagado el próximo lunes, mientras que el fiscal ordenó el secuestro del vehículo y una pericia técnica para comprobar si efectivamente el auto sufrió una falla en los frenos antes del impacto.