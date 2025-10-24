En vivo Radio La Red
Actualidad
Video
Auto
La Matanza

Impactante video: un auto perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a una mujer y a sus dos hijas

Dos hermanas de 7 y 11 años fueron embestidas por un vehículo mientras esperaban el colectivo junto a su mamá en González Catán. El conductor era un joven de 19 años.

Un auto perdió el control

Un auto perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a una mujer y a sus dos hijas. 

Dos hermanas de 7 y 11 años fueron atropelladas por un auto mientras esperaban el colectivo junto a su mamá en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza. El conductor, un joven de 19 años, perdió el control del vehículo y terminó sobre la vereda, en tanto todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Leé también El impactante video del momento en que Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, sale esposado y detenido
El impactante video del momento en que Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, sale esposado y detenido

El hecho ocurrió el miércoles a las 10:57 de la mañana, en la esquina de Simón Pérez y Libres, una zona muy transitada donde funcionan varias escuelas.

Las niñas estaban sentadas en la parada del colectivo, recostadas contra la pared de una heladería, mientras una joven revisaba su celular. En ese momento, un Volkswagen Polo gris subió repentinamente a la vereda y embistió de lleno a las menores.

Una cámara de seguridad registró el impactante momento: la hermana mayor logró levantarse y correr, pero la más chica quedó atrapada debajo del auto.

El conductor dijo que “se quedó sin frenos”

El joven al volante, identificado como B.Q., de 19 años, bajó enseguida del vehículo y empujó el auto hacia atrás para liberar a la nena. Vecinos, peatones y otros automovilistas se acercaron a ayudar y lograron mover el coche entre todos.

Uno de ellos levantó a la menor, que lloraba y estaba visiblemente asustada, mientras el conductor intentaba explicar lo ocurrido: “Se me quedaron los frenos”, habría dicho, según testigos del lugar.

Las niñas fueron trasladadas al hospital

Fuentes judiciales confirmaron que las hermanas fueron trasladadas al hospital Simplemente Evita, donde recibieron atención por politraumatismos leves.

Por suerte solo tuvieron lesiones menores”, explicó un investigador. Ambas niñas recibieron el alta médica horas después y se recuperan junto a su familia.

El accidente ocurrió en una esquina de la localidad bonaerense de González Catán.

La investigación y las medidas judiciales

El caso fue caratulado como “lesiones culposas” e interviene la UFI N°1 Descentralizada de Gregorio de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garate.

El joven será indagado el próximo lunes, mientras que el fiscal ordenó el secuestro del vehículo y una pericia técnica para comprobar si efectivamente el auto sufrió una falla en los frenos antes del impacto.

