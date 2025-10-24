La directora nacional electoral respondió todas las dudas sobre cómo votar con la boleta única papel

El presidente de mesa guardará la boleta con error dentro de un sobre especial, llamado “sobre de boleta única reemplazada”, sin revisar cuál fue la equivocación. Luego, se le entregará una nueva boleta firmada para que el ciudadano pueda emitir su voto correctamente.

Cuál es el error más común

En ocho provincias del país, además de elegir diputados nacionales, también se votan senadores. Por eso, Landivar explicó que es fundamental marcar las dos categorías y detalló que ese es el error más común de la experiencia de lo ocurrido en votaciones en otras provincias que ya implementaron el sistema.

En esos casos donde se votan dos cargos, si el elector quiere votar al mismo partido para ambas categorías, debe hacer una marca en cada columna. En cambio si prefiere opciones distintas, puede combinar candidatos de distintos espacios políticos.

En el caso de que la persona olvide uno de los dos casilleros, igualmente el voto vale parcialmente en la sección que sí se haya optado.

Cómo se vota en blanco

Si el elector decide no optar por ningún candidato, simplemente entregá la boleta sin marcas. En esos casos, solo debe doblar la boleta y colocarla en la urna. La autoridad de mesa registrará el voto en blanco como una opción válida dentro del escrutinio.

Se puede votar con lápiz

Está prohibido votar con lápiz. La ley exige que las marcas se realicen con lapicera indeleble, por eso la autoridad de mesa entrega una birome oficial. Si alguien intenta usar lápiz, el presidente de mesa debe indicarle que lo haga con birome.

Cómo se dobla la boleta

En cuanto al doblado, no importa si la boleta queda en dos, tres o cuatro pliegues. Lo esencial es que las marcas queden hacia adentro para preservar el secreto del voto. De todos modos, en la parte trasera de la Boleta Única de Papel figuran líneas punteadas que indican los dobleces sugeridos para hacerlo correctamente.

¿Se puede votar con asistencia?

Si alguien necesita ayuda para votar, puede ingresar con una persona de su confianza. Esa asistencia queda registrada en el padrón: se consigna el nombre del acompañante para garantizar que no sea la misma persona quien asista a varios electores.

biombo votación

Pero el elector también puede pedir orientación antes de entrar a la cabina. En el establecimiento siempre hay un delegado de la Justicia Electoral, además del presidente de mesa, que puede responder consultas generales —por ejemplo, dónde hacer la marca— que deben hacerse con cuidado de no revelar el voto.

Qué pasa si la persona que vota tiene movilidad reducida

Las personas con dificultades de movilidad o problemas para acceder a los pisos superiores pueden votar en una cabina accesible ubicada en la entrada del establecimiento.

En esos casos, la autoridad de mesa se acerca con la urna, el talonario de boletas y la birome oficial, para que el elector pueda emitir su voto sin moverse del lugar.

¿Se puede tomar fotos en la cabina de votación?

Está prohibido tomar fotografías de la BUP durante el acto electoral. Landivar explicó que la medida busca preservar el secreto del voto y evitar cualquier tipo de coerción o presión externa sobre los votantes. Los legisladores incorporaron esta restricción para garantizar que nadie pueda exigir pruebas de a quién se eligió.