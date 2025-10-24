Lissa Vera apuntó con dureza contra Jony Viale por burlarse del caso de Lowrdez Fernández

Según trascendió, la cantante se mantuvo en comunicación constante con allegados, autoridades y medios de comunicación, intentando colaborar con la Justicia y aportar cualquier dato que pudiera ayudar a ubicar a Lowrdez. Por ello, la burla de Jony Viale no le gustó nada y le respondió con mucha altura en LAM (América TV).

"No me pareció el momento, ni tampoco un periodista del calibre de Jony, para hacer semejante huevada. Lo puedo esperar de un streamer, pero nunca de él", respondió en primer momento dejando entrever su indignación por lo dicho.

Lissa, visiblemente afectada por la situación que atraviesa su amiga, pidió mayor sensibilidad ante un caso tan delicado. "No me cabe la estupidez. No sé con qué intenciones lo hizo, si estaban tratando de descomprimir o qué. Yo, a esa hora, estaba en Tribunales hablando con la psicóloga, la abogada y la asistente social, y no estaba para jodas. Dejé mi casa, mis hijas, mis cosas, para ponerme al frente de esta batalla: la de proteger a una persona que veía en una situación vulnerable", manifestó.