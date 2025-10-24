A24.com

Lissa Vera apuntó con dureza contra Jony Viale por burlarse del caso de Lowrdez Fernández

Lissa Vera cruzó con firmeza al periodista Jonatan Viale luego de que este realizara un comentario en tono de broma sobre Lowrdez Fernández, en medio de un clima de preocupación y sensibilidad extrema en su entorno.

24 oct 2025, 23:20
El caso de Lowrdez Fernández tomó una enorme repercusión mediática desde el momento en que se conoció su desaparición y posterior rescate. Los principales medios de comunicación del país siguieron cada paso de la investigación, brindando cobertura minuto a minuto sobre la situación de la cantante y el accionar judicial.

En líneas generales, muchos periodistas y programas abordaron el tema con la sensibilidad y el respeto que un hecho de esta magnitud requiere, destacando la gravedad de este episodio como todo vinculado a la violencia de género. Sin embargo, no todas las coberturas estuvieron a la altura: algunas voces generaron polémica con comentarios fuera de lugar o apreciaciones que fueron consideradas inapropiadas.

Uno de los episodios más comentados fue el protagonizado por Jonatan Viale, quien, mientras sonaba Seminare de Serú Girán en Radio Rivadavia, interrumpió para decir: "Claro, ¿el tema es Lowrdez, no? Es Bandana. Por Dios, ahora es Lowrdez. ¿Qué le pasó a este país?".

Qué dijo Lissa Vera de Jony Viale

Lissa Vera, histórica integrante de Bandana y una de las amigas más cercanas de Lowrdez Fernández, fue una de las primeras en movilizarse apenas se conoció la denuncia por desaparición presentada por Mábel López, madre de la artista. Desde el primer momento, Lissa activó todos sus contactos y comenzó una búsqueda desesperada para obtener información sobre el paradero de su compañera de grupo.

Según trascendió, la cantante se mantuvo en comunicación constante con allegados, autoridades y medios de comunicación, intentando colaborar con la Justicia y aportar cualquier dato que pudiera ayudar a ubicar a Lowrdez. Por ello, la burla de Jony Viale no le gustó nada y le respondió con mucha altura en LAM (América TV).

"No me pareció el momento, ni tampoco un periodista del calibre de Jony, para hacer semejante huevada. Lo puedo esperar de un streamer, pero nunca de él", respondió en primer momento dejando entrever su indignación por lo dicho.

Lissa, visiblemente afectada por la situación que atraviesa su amiga, pidió mayor sensibilidad ante un caso tan delicado. "No me cabe la estupidez. No sé con qué intenciones lo hizo, si estaban tratando de descomprimir o qué. Yo, a esa hora, estaba en Tribunales hablando con la psicóloga, la abogada y la asistente social, y no estaba para jodas. Dejé mi casa, mis hijas, mis cosas, para ponerme al frente de esta batalla: la de proteger a una persona que veía en una situación vulnerable", manifestó.

