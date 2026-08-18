La decisión que tomó la Justicia con la joven acusada de asesinar a su novio tras negarse a declarar

Victoria Cantero, de 26 años, está acusada de matar a su novio, Julián Álvarez Guardia, de 29. (Foto: archivo)

Uno de los elementos centrales es el informe preliminar de la autopsia realizada por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses. El estudio determinó que Álvarez Guardia presentaba al menos seis heridas punzocortantes, entre ellas dos en el cuello y otras dos en la zona del hombro derecho.

Los especialistas también encontraron lesiones en uno de sus brazos compatibles con heridas defensivas, por lo que los investigadores creen que el joven habría intentado protegerse durante el ataque. La autopsia estableció, además, que una de las heridas en el cuello fue mortal. Álvarez Guardia sufrió un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Tras la decisión judicial, Cantero continuará detenida y fue trasladada a la Alcaidía de Mujeres de Tres Horquetas, donde también se encuentran Marcela Acuña y Fabiana González, condenadas en el caso por el crimen de Cecilia Strzyzowski.

La estrategia de la defensa de Victoria Cantero

La defensa de Cantero, actualmente encabezada por la abogada Celeste Segovia, sostiene que la joven atravesaba una situación de violencia de género y que el episodio fatal ocurrió en ese contexto. Una pericia realizada por el Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco determinó que la acusada no presenta alteraciones mentales y comprende la criminalidad de sus actos.

La querella que representa a la familia de Álvarez Guardia, por su parte, consideró que las pruebas incorporadas eran suficientes para mantener detenida a la imputada.

La joven había sido convocada para ampliar su indagatoria, pero optó por el silencio. (Foto: archivo)

En el expediente también aparecen antecedentes de conflictos entre la pareja. Uno de ellos ocurrió el 2 de octubre de 2025, cuando Álvarez Guardia denunció a Cantero después de una discusión. Según aquella presentación, la joven le habría arrojado su teléfono y golpeado con un ladrillo el parabrisas de su camioneta. Sin embargo, el denunciante pidió en ese momento que no se iniciaran acciones legales.

La Fiscalía investiga la relación bajo la hipótesis de un “círculo de violencia física, sentimental y económica” y un contexto de “dominación y agresión” que, de acuerdo con la interpretación de los testimonios reunidos, se habría extendido en el tiempo.

Cómo fue el crimen de Julián Álvarez Guardia en Resistencia

El crimen ocurrió durante la mañana del domingo 2 de agosto, en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en el barrio 100 Viviendas de Resistencia, Chaco. Según la hipótesis de la Fiscalía, cerca de las 7 de la mañana se produjo una discusión entre la pareja y, en ese contexto, Cantero habría tomado un cuchillo Tramontina y atacado a Álvarez Guardia.

Distintos testigos aseguraron haber escuchado la pelea. Una vecina declaró que oyó a una mujer gritar: “Dame, hijo de puta, mis cosas y el celular”. Otra persona manifestó que escuchó gritos y posteriormente observó un vehículo gris oscuro que circulaba a gran velocidad con Cantero en su interior.

Cantero está acusada de homicidio agravado por el vínculo. (Foto: redes sociales)

Otro punto relevante de la investigación es que, en un primer momento, Cantero habría reconocido que hirió a su novio con un elemento punzante, aunque sostuvo que lo hizo “al defenderse”. Su hermano Facundo también declaró que ella le había contado que Julián la golpeó y que reaccionó para defenderse.

Tras resultar gravemente herido, Álvarez Guardia fue llevado por un amigo al Hospital Julio C. Perrando, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, murió poco después. Ahora, con la prisión preventiva dictada, Victoria Cantero continuará detenida mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del crimen y establecer su responsabilidad penal.