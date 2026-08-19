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ANSES confirmó el aumento del SUAF en agosto: cuánto y cuándo se cobra

El organismo previsional aplica la actualización mensual por movilidad sobre las asignaciones familiares para trabajadores registrados y monotributistas. El calendario de pagos avanza según la terminación del documento.

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ANSES confirmó el aumento del SUAF en agosto: cuánto y cuándo se cobra

ANSES confirmó el aumento del SUAF en agosto: cuánto y cuándo se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) efectiviza la liquidación del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) correspondiente al período en curso. A partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las prestaciones por hijo reciben un incremento del 1,89% que se acredita de manera directa en las cuentas sueldo y cajas de ahorro.

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El cronograma operativo se desarrolla de forma escalonada a lo largo del mes, garantizando la acreditación automática de los fondos para los trabajadores en relación de dependencia y los contribuyentes del régimen simplificado.

¿Cuánto se cobra por hijo en el SUAF con el aumento de agosto?

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ANSES confirmó el aumento del SUAF en agosto: cuánto y cuándo se cobra

Con la entrada en vigencia del ajuste por movilidad mensual del 1,89%, el valor de la asignación por hijo para el primer rango de ingresos (y las categorías A, B y C del monotributo) se ubica en $75.424 por cada menor a cargo.

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo, los beneficiarios del sistema SUAF perciben el 100% de la prestación de forma directa en su cuenta bancaria, sin que se aplique ningún tipo de retención mensual del 20%.

¿Quiénes tienen derecho a percibir el salario familiar este mes?

El cobro de esta asignación contributiva alcanza a los siguientes grupos que mantengan sus datos filiatorios y laborales al día:

  • Trabajadores en relación de dependencia: empleados registrados del sector privado y público nacional.

  • Monotributistas: pequeños contribuyentes inscriptos en las categorías habilitadas con aportes al día.

  • Titulares de la ART: personas que se encuentren cobrando a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

  • Prestación por Desempleo: beneficiarios que perciben el seguro de desempleo de la seguridad social.

¿Cómo consultar la liquidación individual en la plataforma oficial?

Para verificar el importe exacto asignado según el tramo de ingresos del grupo familiar, el titular debe ingresar al portal web Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección "Hijos", la solapa "Mis Asignaciones" detalla los conceptos liquidados por el organismo, el monto por cada menor registrado y la cuenta bancaria de destino.

Fechas de cobro: días de pago del SUAF de ANSES en agosto de 2026

El calendario de acreditaciones bancarias se ejecuta en paralelo con el de las asignaciones sociales, distribuyéndose de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026 (hoy).

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES confirmó: Aumento del 1,89% para el SUAF en agosto.
  • Monto: $75.424 por hijo para el primer rango de ingresos.
  • Cobro: Cronograma escalonado según terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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