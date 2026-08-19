ANSES confirmó el aumento del SUAF en agosto: cuánto y cuándo se cobra

¿Quiénes tienen derecho a percibir el salario familiar este mes?

El cobro de esta asignación contributiva alcanza a los siguientes grupos que mantengan sus datos filiatorios y laborales al día:

Trabajadores en relación de dependencia: empleados registrados del sector privado y público nacional.

Monotributistas: pequeños contribuyentes inscriptos en las categorías habilitadas con aportes al día.

Titulares de la ART: personas que se encuentren cobrando a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Prestación por Desempleo: beneficiarios que perciben el seguro de desempleo de la seguridad social.

¿Cómo consultar la liquidación individual en la plataforma oficial?

Para verificar el importe exacto asignado según el tramo de ingresos del grupo familiar, el titular debe ingresar al portal web Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección "Hijos", la solapa "Mis Asignaciones" detalla los conceptos liquidados por el organismo, el monto por cada menor registrado y la cuenta bancaria de destino.

Fechas de cobro: días de pago del SUAF de ANSES en agosto de 2026

El calendario de acreditaciones bancarias se ejecuta en paralelo con el de las asignaciones sociales, distribuyéndose de la siguiente manera: