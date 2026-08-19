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AUH de ANSES: quiénes cobran con el aumento y el extra de más de $50.000

El organismo previsional continúa con el pago de las asignaciones sociales en todo el territorio nacional. Los titulares perciben el haber mensual neto indexado junto con el extra alimentario.

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AUH de ANSES: quiénes cobran con el aumento y el extra de más de $50.000. Imagen ilustrativa hecha con IA.

AUH de ANSES: quiénes cobran con el aumento y el extra de más de $50.000. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el esquema de pagos correspondiente al octavo mes del año para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las prestaciones reciben el ajuste automático del 1,89% fijado por la normativa vigente.

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AUH de ANSES: quiénes cobran con el aumento y el extra de más de $50.000. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La liquidación se deposita en conjunto con los programas complementarios de asistencia alimentaria, lo que permite a los hogares disponer de los fondos de forma directa en sus cuentas bancarias sin necesidad de realizar trámites presenciales.

¿Quiénes cobran el aumento de la AUH y el extra de $56.897 este mes?

AUH de ANSES: quiénes cobran con el aumento y el extra de más de $50.000

AUH de ANSES: quiénes cobran con el aumento y el extra de más de $50.000

El cobro conjunto del haber mensual actualizado más el extra de $56.897 corresponde a las titulares de la AUH que tienen a su cargo niños de hasta 3 años de edad inclusive, así como a las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Este adicional de más de $50.000 pertenece al Complemento Leche del Plan Mil Días y se acredita de forma automática en la misma tarjeta de débito en la que se cobra la asignación. De este modo, una madre con un hijo en ese rango etario percibe el haber neto de la AUH ($120.689,52) junto con el plus nutricional ($56.897), sumando un ingreso garantizado de $177.586,52 netos de bolsillo por ese menor.

¿Cuánto se cobra en mano por la asignación tras la retención del 20%?

Con el reajuste mensual del 1,89%, el valor bruto oficial de la AUH se ubica en $150.861,90 por cada hijo. Sobre ese importe, el procedimiento de liquidación opera de la siguiente manera:

  • Monto mensual en mano (80%): el organismo previsional deposita directamente $120.689,52 netos de bolsillo por menor.

  • Monto retenido (20%): el Estado reserva $30.172,38 mensuales por cada hijo, acumulado que se libera en una única cuota anual una vez presentada la Libreta de la AUH con las vacunas y los certificados de escolaridad.

¿Cómo se integra este pago con los montos de la Tarjeta Alimentar?

A los ingresos de la asignación y del Complemento Leche se les adiciona de oficio el saldo de la Tarjeta Alimentar para familias con hijos de hasta 14 años inclusive. Los valores vigentes se estructuran según la cantidad de menores a cargo:

  • Familias con un hijo: perciben $72.250 de Alimentar (alcanzando $249.836,52 netos en mano si el menor tiene hasta 3 años).

  • Familias con dos hijos: reciben $113.299 de Alimentar.

  • Familias con tres o más hijos: cobran $149.425 de Alimentar.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la AUH en agosto de 2026

Las transferencias bancarias de la asignación y sus complementos se completan según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular:

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026 (hoy).

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES: Continúa el pago de la AUH con aumento automático del 1,89% según IPC.
  • Extra Leche: Titulares AUH con niños hasta 3 años y AUE cobran $56.897 del Plan Mil Días.
  • Cobro Agrupado: Se suma el monto de Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos a cargo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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