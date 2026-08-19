AUH de ANSES: quiénes cobran con el aumento y el extra de más de $50.000

¿Cuánto se cobra en mano por la asignación tras la retención del 20%?

Con el reajuste mensual del 1,89%, el valor bruto oficial de la AUH se ubica en $150.861,90 por cada hijo. Sobre ese importe, el procedimiento de liquidación opera de la siguiente manera:

Monto mensual en mano (80%): el organismo previsional deposita directamente $120.689,52 netos de bolsillo por menor.

Monto retenido (20%): el Estado reserva $30.172,38 mensuales por cada hijo, acumulado que se libera en una única cuota anual una vez presentada la Libreta de la AUH con las vacunas y los certificados de escolaridad.

¿Cómo se integra este pago con los montos de la Tarjeta Alimentar?

A los ingresos de la asignación y del Complemento Leche se les adiciona de oficio el saldo de la Tarjeta Alimentar para familias con hijos de hasta 14 años inclusive. Los valores vigentes se estructuran según la cantidad de menores a cargo:

Familias con un hijo: perciben $72.250 de Alimentar (alcanzando $249.836,52 netos en mano si el menor tiene hasta 3 años).

Familias con dos hijos: reciben $113.299 de Alimentar.

Familias con tres o más hijos: cobran $149.425 de Alimentar.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la AUH en agosto de 2026

Las transferencias bancarias de la asignación y sus complementos se completan según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular: