Conmoción y dolor en el mundo de la música por la muerte de Pucho Ponce

Murió José Luis “Pucho” Ponce, histórico integrante de Los Tekis

José Luis “Pucho” Ponce había nacido en Villa María, Córdoba, y con el paso de los años se convirtió en una pieza importante dentro de la formación de Los Tekis. Su incorporación al grupo se produjo en 1995, un momento que marcaría el comienzo de una extensa trayectoria vinculada a una de las agrupaciones más reconocidas del folclore nacional.

Durante más de 30 años, Ponce acompañó diferentes etapas del conjunto y fue parte del crecimiento artístico que llevó a Los Tekis a consolidarse ante públicos de distintas generaciones.

Su recorrido estuvo marcado por la música y, particularmente, por su lugar como bajista. Desde esa posición aportó durante años a la identidad sonora de la agrupación y formó parte de numerosas presentaciones junto a sus compañeros.

Pero reducir su historia al instrumento que ejecutaba sería dejar afuera una parte importante de su personalidad. Para quienes lo conocieron, Ponce no fue solamente un integrante de Los Tekis: también fue amigo, compañero y una figura estrechamente ligada a la vida cotidiana de la banda.

La despedida publicada por el grupo dejó precisamente esa dimensión en evidencia. Las palabras elegidas no estuvieron centradas únicamente en su trayectoria artística, sino en el vínculo construido a lo largo de décadas.





Los Tekis despidieron a Pucho Ponce con un mensaje lleno de dolor

La comunicación de Los Tekis estuvo atravesada por la incredulidad que suele acompañar a una pérdida inesperada. La banda habló de un vacío difícil de explicar y recordó las conversaciones que habían mantenido con Ponce poco antes de su muerte.

La frase “ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte” expuso la cercanía que existía entre los integrantes. Más que una despedida formal, el mensaje funcionó como una expresión íntima de quienes acababan de perder a alguien que formaba parte de sus vidas desde hacía muchos años.

En una trayectoria tan extensa, los escenarios se transforman inevitablemente en espacios de encuentro, pero también las giras, los viajes y las horas compartidas detrás de escena construyen relaciones personales.

Ese vínculo fue el que quedó reflejado en el comunicado.

Pucho Ponce había compartido más de tres décadas con Los Tekis, y esa permanencia lo convirtió en un testigo privilegiado de la evolución de la agrupación. Desde su llegada en 1995, atravesó diferentes momentos de la carrera del conjunto y acompañó su crecimiento dentro de la escena folclórica.

Por eso, su muerte representa una pérdida especialmente significativa para quienes forman parte del grupo.

Pucho Ponce y una vida marcada por la música

La música ocupó un lugar central en la vida de José Luis Ponce. Como bajista de Los Tekis, formó parte de un proyecto que logró acercar el folclore a públicos cada vez más amplios y que se convirtió en uno de los nombres reconocidos del género.

Su historia dentro de la banda se extendió durante un período particularmente importante para la agrupación. Desde 1995 hasta sus últimos años, su nombre quedó asociado a una parte sustancial del recorrido de Los Tekis.

El bajo, muchas veces ubicado en un segundo plano frente a instrumentos más visibles, cumple una función esencial en cualquier formación musical. Es el encargado de sostener buena parte de la estructura rítmica y de aportar profundidad a la interpretación.

Ponce desarrolló esa tarea durante décadas.

Su permanencia también habla de la confianza construida dentro del grupo. Los años compartidos permitieron que la relación entre sus integrantes trascendiera la dinámica habitual de una banda musical.

El mensaje publicado tras su muerte fue, en ese sentido, una confirmación de esa historia compartida.

El dibujo, la otra gran pasión de José Luis Ponce

Además de la música, José Luis “Pucho” Ponce encontró en el dibujo otra forma de expresión artística. Esa faceta ocupó un lugar importante a lo largo de su vida y, especialmente durante sus últimos años, volvió a adquirir protagonismo.

El dibujo representaba para el músico un espacio diferente, pero al mismo tiempo relacionado con una misma necesidad creativa.

Mientras la música le permitía expresarse a través de sonidos, escenarios e instrumentos, el dibujo le ofrecía la posibilidad de hacerlo mediante líneas, formas y composiciones.

Con el paso del tiempo, Ponce retomó esa actividad con mayor intensidad. Sus trabajos se caracterizaban por trazos sencillos y un estilo personal, alejado de la necesidad de ajustarse a una única forma de expresión.

Esa faceta permitió conocer otra dimensión del artista.

Para muchos, la imagen de Ponce estaba inevitablemente asociada al escenario y al bajo. Sin embargo, detrás del músico existía también una persona que encontraba en el dibujo un espacio propio para desarrollar su creatividad.

La recuperación de esa pasión durante los últimos años fue una parte significativa de su vida y quedó vinculada a una etapa diferente de su recorrido personal.

Una pérdida que golpea al folclore argentino

La muerte de Pucho Ponce no solo afecta a sus familiares, amigos y compañeros de Los Tekis. También representa una pérdida para una escena musical en la que desarrolló una trayectoria de varias décadas.

El folclore argentino está construido, en buena medida, a partir de historias personales. Detrás de cada agrupación existen músicos que permanecen durante años en los escenarios y que, aunque no siempre ocupen el centro de la escena mediática, terminan siendo fundamentales para la identidad de un proyecto.

Ese fue el lugar que ocupó Ponce dentro de Los Tekis.

Más de 30 años de trayectoria junto a la banda dejaron una huella profunda y lo convirtieron en parte de la memoria del grupo.

Su recorrido comenzó en 1995 y se extendió durante una etapa extensa de la historia de la agrupación. En ese tiempo, el músico acompañó la evolución artística de Los Tekis y compartió con sus compañeros innumerables experiencias vinculadas con la profesión.

Ahora, esa historia queda marcada por su ausencia.





La despedida a un músico que también fue amigo y hermano

Uno de los aspectos que más llamó la atención del mensaje de Los Tekis fue la manera en que sus integrantes eligieron definir a Ponce.

“Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida”, escribieron.

La frase resume el vínculo que se había formado con el paso de los años. No se trataba simplemente de un compañero de escenario, sino de una persona incorporada a la vida del grupo.

En las bandas que atraviesan décadas, las relaciones personales adquieren una importancia difícil de separar de la música. Los ensayos, los viajes, los recitales y las largas jornadas compartidas generan vínculos que se fortalecen con el tiempo.

Por eso, la despedida de Ponce estuvo atravesada por la emoción y por la dificultad de aceptar una ausencia que, hasta poco antes, parecía imposible de imaginar.

“Hoy sin poder abrazarte”, expresaron desde Los Tekis, en una de las frases que mejor sintetizó el dolor de sus compañeros.

La muerte de un integrante histórico deja además un vacío difícil de reemplazar. Un músico puede ser sustituido en términos estrictamente profesionales, pero la historia personal construida durante décadas no puede replicarse.

El legado de Pucho Ponce en Los Tekis

La trayectoria de José Luis “Pucho” Ponce quedó ligada para siempre a Los Tekis. Desde su incorporación en 1995, formó parte de un capítulo extenso de la historia de la agrupación y acompañó su crecimiento durante más de tres décadas.

Su legado no se limita a los años sobre los escenarios. También permanece en las relaciones que construyó, en los recuerdos de sus compañeros y en la identidad musical que ayudó a sostener como bajista.

A eso se suma su faceta como dibujante, una actividad que recuperó con especial intensidad en los últimos años y que permitió mostrar una sensibilidad artística que iba mucho más allá de la música.

Ponce encontró en el arte dos caminos diferentes para expresarse: la música y el dibujo.

Ambos forman parte ahora de la historia de un artista que dedicó buena parte de su vida a la creación.

La noticia de su muerte cerró un capítulo personal y profesional que había comenzado en 1995, pero no borra las décadas de trabajo compartido.

El adiós del mundo del folclore a José Luis “Pucho” Ponce

A los 68 años, José Luis “Pucho” Ponce dejó una trayectoria marcada por la música, el compañerismo y el arte. Su nombre permanecerá asociado a Los Tekis y a una etapa extensa del folclore argentino.

La noticia de su fallecimiento fue recibida con tristeza por quienes conocieron su recorrido y por los seguidores de la agrupación.

En las redes sociales, el mensaje de Los Tekis funcionó como una primera despedida pública, pero también como una muestra del vínculo que existía entre los integrantes.

El dolor de sus compañeros dejó en claro que la pérdida no fue solamente la de un músico histórico, sino también la de un amigo y un hermano de vida.

Su bajo, sus dibujos y los años compartidos forman parte de una historia que continuará siendo recordada.

Mientras el mundo del folclore despide a una de sus figuras, Los Tekis atraviesan el duelo por la partida de alguien que estuvo presente durante una parte fundamental de su recorrido.



