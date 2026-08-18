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Tensión en un funeral tumbero: disparos, cinco detenidos y motos secuestradas

El fiscal Adrián Arribas montó una redada en el cementerio de González Catán. El padre del chico fallecido fue detenido con una pistola.

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Tensión en un funeral tumbero. (Foto: captura)

Tensión en un funeral tumbero. (Foto: captura)

El funeral de un adolescente de 15 años que murió durante un intento de robo a un policía de la Ciudad en Laferrere, terminó con graves incidentes en el cementerio de González Catán. Hubo disparos, enfrentamientos con la Policía Bonaerense, cinco detenidos y nueve motos secuestradas, una de ellas con pedido de captura por robo.

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El adolescente había muerto la semana pasada después de que un grupo de motochorros intentara asaltar a un efectivo de la Policía de la Ciudad, de 21 años, en el cruce de las calles Obligado y Santa Catalina, en el partido bonaerense de La Matanza. Según la investigación, el policía quedó rodeado por los asaltantes y respondió con disparos.

Los integrantes del grupo que sobrevivieron escaparon con la moto del efectivo y dejaron abandonado a L.G.H., quien murió en el lugar. El cuerpo del adolescente fue reconocido posteriormente por un familiar y la investigación por su muerte quedó a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza, encabezada por el fiscal Claudio Fornaro.

Familiares y amigos despidieron al adolescente con un cortejo integrado por numerosas motos que acompañaron sus restos hasta el cementerio de González Catán. Durante el recorrido se registraron aceleradas de motos y disparos al aire, mientras efectivos de la Policía Bonaerense siguieron el cortejo. También intervino personal de la Comisaría 2ª de González Catán.

La situación se agravó cuando las autoridades recibieron llamados que alertaban por las detonaciones y por el presunto robo de una moto durante el propio funeral. Ante esta situación, el fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI N°2 de Laferrere, dispuso un operativo en inmediaciones del cementerio.

La llegada de los policías provocó momentos de fuerte tensión. Según indicaron fuentes del caso, Gabriel Herrera, padre del adolescente fallecido, enfrentó a los efectivos y cuestionó su presencia durante el funeral. Finalmente, el hombre fue detenido. El fiscal Arribas lo acusa de tenencia ilegal de arma de guerra, luego de que los agentes encontraran entre sus pertenencias una pistola calibre .380 que llevaba en la cintura.

En medio del procedimiento se produjeron nuevos disturbios y los policías utilizaron munición antitumulto. Además del padre de L.G.H., otros cuatro menores fueron aprehendidos. Entre ellos hay dos adolescentes de 15 años, quienes por su edad son no punibles según el régimen penal juvenil vigente.

Como resultado del operativo, la Policía secuestró nueve motocicletas, entre las cuales se encontraba una que tenía pedido de secuestro por robo.

Dos menores habrían disparado contra la Policía

Uno de los puntos que ahora investiga la Justicia está relacionado con una Corven Energy de 110 cc que tenía pedido de secuestro. De acuerdo con la investigación, en esa moto circulaban dos de los adolescentes señalados por haber disparado contra los policías durante el operativo.

Los sospechosos fueron perseguidos y, según la hipótesis de los investigadores, habrían descartado el arma utilizada durante la fuga.

La Justicia busca ahora reconstruir los incidentes ocurridos durante el funeral y determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas, mientras continúa en paralelo la causa por la muerte del adolescente durante el intento de robo al policía en Laferrere.

En pocas palabras

  • Incidente en funeral: El entierro de un adolescente terminó con disparos, cinco detenidos y motos secuestradas en González Catán.
  • Detención del padre: Gabriel Herrera, padre del fallecido, fue arrestado por tenencia ilegal de arma de guerra durante el operativo.
  • Investigación en curso: Se busca esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en los disturbios ocurridos en el cementerio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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