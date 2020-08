"10.000 razones para salir del tupper": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale

Jonatan Viale, en su editorial en Realidad Aumentada, analizó la distancia que existe entre la clase política y los problemas de la sociedad mientras aumentan los contagios por coronavirus, y señaló que hay "10.000 razones para salir del tupper".

"Hoy es el día que mejor refleja la distancia que hay entre la política y la sociedad argentina. Mientras el Senado de la Nación discute por Zoom la reforma judicial, buena parte de la sociedad le dice con el mayor de los respetos: 'No me interesa, ocúpense de mis problemas'".

"Mientras el Senado pierde el tiempo en una reforma que no convence a nadie - ni siquiera a Cristina- , con 160 días de cuarentena los casos siguen subiendo. Lamentablemente, Argentina se convirtió en el país número 11 del mundo con más casos acumulados. Lógicamente que si dividimos por millón de habitantes a la Argentina le va mejor, pero mientras esto sucede la sensación que uno tiene es que buena parte de la política está mirando otro canal".

"La única respuesta ante todo esto en los últimos meses fue el miedo, se enamoraron del miedo como único instrumento para controlar a la sociedad. Augurios tremebundos que ya no asustan a la gente. Ya no se puede cantar y reír en lugares cerrados salvo que tengas tapabocas. Dentro de poco nos van a recomendar no respirar directamente. Con todo respeto y con ánimo constructivo: prueben otra manera. Dejen de meterle miedo a la gente, prueben con no subestimarla o despreciarla y van a ver que obtienen mejores resultados".