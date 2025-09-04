A horas de la veda, Kicillof hizo un último recorrido en el principal bastión del peronismo

Ambos funcionarios reforzaron la idea de que el resultado del domingo puede traducirse en un mensaje político a nivel nacional. “Este domingo 7 de septiembre tenemos la oportunidad de darle un mensaje no solo a Milei sino a los que se creen los dueños de un país que detestan: Argentina está de firme y de pie”, dijo Otermín.

También participaron del acto la vicegobernadora y candidata por la tercera sección electoral Verónica Magario, la ministra Daniela Vilar y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni. El acto en Lomas de Zamora formó parte de una serie de recorridas que el gobernador realizó esta semana por distintos puntos del conurbano. La agenda incluyó hospitales, escuelas y espacios comunitarios, con foco en la defensa del rol del Estado y la denuncia de recortes en áreas sensibles.

Virtual cierre de campaña

Aunque la recorrida por la obra de la Escuela Especial N°508 tuvo formato institucional, los discursos apuntaron directamente al electorado. Kicillof centró su mensaje en las consecuencias de las políticas nacionales en materia educativa y científica, y pidió un voto en defensa de “los cinco millones de pibes bonaerenses que van a la escuela”.

En el mismo sentido, Otermín vinculó la campaña local con un proyecto político más amplio. “Desde Lomas soñamos con poder ser felices en comunidad, que nuestros chicos vayan a la escuela, que nuestras familias estén seguras, que haya obras y trabajo. Vamos con la boleta de Verónica (Magario) y de Sol (Tischik) para iluminar los destinos de la Patria”, concluyó.