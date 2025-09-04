En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
A horas de la veda, Kicillof hizo un último recorrido en el principal bastión del peronismo

El gobernador bonaerense cerró sus actividades públicas en Lomas de Zamora, uno de los centros de la tercera sección electoral. Apuntó contra el Gobierno nacional y llamó a respaldar la boleta oficialista en las elecciones del domingo.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof realizó este jueves su último acto público antes del inicio de la veda electoral con una visita al municipio de Lomas de Zamora, acompañado por el intendente local Federico Otermín. La actividad se inscribió en el tramo final de la campaña de Fuerza Patria a tres días de las elecciones provinciales.

En su discurso, Kicillof concentró las críticas en el presidente Javier Milei y llamó a “defender lo que tenemos y el futuro que queremos”. “Estamos discutiendo qué país tenemos, qué país construimos y qué país queremos para adelante. Por eso, por la educación y la salud pública, este 7 de septiembre hay que votar por un Estado que haga lo que tiene que hacer”, afirmó.

La actividad incluyó una recorrida por la obra del nuevo edificio de la Escuela de Educación Especial N°508 en el barrio Albertina. El gobernador advirtió que los recortes presupuestarios impulsados por el Ejecutivo nacional ponen en riesgo la continuidad de proyectos educativos y universitarios en la provincia. “Para que podamos terminar esta escuela, para que haya más laburo, para que paren de destruir la Universidad pública, para cuidar Lomas de Zamora tiene que ganar Fuerza Patria”, expresó.

“Decir basta”

El intendente Otermín también trazó un contraste entre las políticas del Gobierno nacional y las acciones del Ejecutivo provincial. “Gracias a Axel porque se está haciendo historia en la provincia de Buenos Aires. Frente al Gobierno nacional de la violencia y de la motosierra, tenemos un Gobierno de la Provincia que invierte y construye nuevos espacios de formación”, sostuvo.

Ambos funcionarios reforzaron la idea de que el resultado del domingo puede traducirse en un mensaje político a nivel nacional. “Este domingo 7 de septiembre tenemos la oportunidad de darle un mensaje no solo a Milei sino a los que se creen los dueños de un país que detestan: Argentina está de firme y de pie”, dijo Otermín.

También participaron del acto la vicegobernadora y candidata por la tercera sección electoral Verónica Magario, la ministra Daniela Vilar y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni. El acto en Lomas de Zamora formó parte de una serie de recorridas que el gobernador realizó esta semana por distintos puntos del conurbano. La agenda incluyó hospitales, escuelas y espacios comunitarios, con foco en la defensa del rol del Estado y la denuncia de recortes en áreas sensibles.

Virtual cierre de campaña

Aunque la recorrida por la obra de la Escuela Especial N°508 tuvo formato institucional, los discursos apuntaron directamente al electorado. Kicillof centró su mensaje en las consecuencias de las políticas nacionales en materia educativa y científica, y pidió un voto en defensa de “los cinco millones de pibes bonaerenses que van a la escuela”.

En el mismo sentido, Otermín vinculó la campaña local con un proyecto político más amplio. “Desde Lomas soñamos con poder ser felices en comunidad, que nuestros chicos vayan a la escuela, que nuestras familias estén seguras, que haya obras y trabajo. Vamos con la boleta de Verónica (Magario) y de Sol (Tischik) para iluminar los destinos de la Patria”, concluyó.

