A través de su abogado, Alberto Fernández le respondió a Patricia Bullrich tras la mediación: "Fue a..."

Ese mensaje fue retuiteado por el Presidente, sin agregar comentarios.

Fracasó la audiencia entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich

"Hemos ratificado nuestros dichos, mi opinión de que el no podía desconocer que no se estaba firmando un acuerdo con Pfizer que le podía salvar la vida a los argentinos porque el había estado con los directivos de la empresa", dijo la titular del PRO en declaraciones a la prensa a la salida del juzgado.

Por su parte, el abogado del Presidente, Gregorio Dalbon, cuestionó que Bullrich haya adelantado en declaraciones periodísticas anoche que no pensaba retractarse de sus dichos.

"Ella nos tiene acostumbrados a que declare por TN y La Nación+. Como no había posibilidad de retractación, no lo expuse al Presidente y se quedó en un despacho aparte. Ella estaba desesperada por verlo, lo que no tenía ningún sentido, solo la perversidad de querer insultarlo", dijo el abogado del jefe de Estado.

Según precisó Dalbon, la audiencia terminó con "apertura de prueba, y ahora seguiremos en los Tribunales y ella seguramente seguirá hablando en los medios de comunicación que es la forma que tienen de hacer justicia".

En sus declaraciones a la salida del juzgado, Bullrich había señalado que "la audiencia no existió como tal, fue una parodia, el Presidente se escondió estando ahí adentro. Lamentablemente no le pude decir en la cara lo que debía decirle".

La audiencia de conciliación tenía por objetivo que la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri se retracte y asuma que lo que dijo no tenía anclaje en información cierta o que pague por sus dichos. Al no retractarse, avanzará la demanda.