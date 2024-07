Abal Medina: "El Pacto de Mayo es una de las grandes ventas de humo del Gobierno"

Embed

En ese sentido, remarcó: "Hay un sector de la sociedad que todavía tiene expectativa, porque votó hace poco por este gobierno, porque la verdad que nuestro gobierno dejó mucho que desear, entonces sigue manteniendo una expectativa".

Y luego sentenció que "están cayendo todos los indicadores, aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, cae el consumo y la gente cada vez vive peor. Todavía hay expectativa, es lógico, pero lamentablemente esa expectativa va a ser defraudada por la propia realidad"

Sobre Javier Milei, dijo: "Controla totalmente la agenda, como ustedes lo saben bien, en general hablamos de los temas que él va imponiendo, muchas veces de manera que nos parecen vergonzosa/ horrible, ¿no? Porque mete temas terribles con sus acusaciones, sus shows, sus cosas. Logra mantener la agenda, maneja muy bien la comunicación. Es un presidente fuerte".

Asimismo, replanteó: "Para ganar el año que viene, tenemos que sumar sectores en los cuales históricamente tuvimos diferencias, pero frente a las barbaridades que propone este modelo, frente a la crueldad específica de un modelo que no reparte la comida que ya compró, porque no quiere gastar plata en comprar comida. Es un gobierno, entendámoslo, que no reparte la comida que ya estaba comprada. Frente a ese nivel, me parece que hay que ser muy amplios, muy humildes, sumar un conjunto de sectores y ofrecer una alternativa".