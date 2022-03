La información sobre la postura que tendrá Juntos por el Cambio fue confirmada a A24.com de fuentes del PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. Del conclave saldrá un documento en donde se critique la decisión de la suba de retenciones, se remarque el compromiso de Juntos por el Cambio de no aumentar impuestos, pero no se hará énfasis en lo que fue la discusión en torno al FMI.

JXC.jpg

Quien llevó esa propuesta a la mesa fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. En el partido que creo Elisa “Lilita” Carrió, que ayer salió con los tapones de punta contra la posible suba de las retenciones, la acusaron de buscar “jugar al default” con una propuesta que no debería haberse hecho.

En la UCR, por su parte, la opinión mayoritaria era que no estaba mal el planteo, pero que no es relevante para el acuerdo con el FMI. “Lo que tenemos que seguir demostrando es que el Gobierno lo que busca es ajustar a la producción, subir impuestos pero no hacer un esfuerzo en rever el gasto público”, expresaron

¿El motivo? En las diferentes tribus del espacio se apunta contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por ser la que buscó imponer esa cuestión. Las críticas internas llegaron por el lado del peligro de “jugar al deaful”, como definió uno de los popes de la coalición opositora.

Pero eso no hace peligrar el acuerdo con el FMI.

Cumbre opositora

Lo que si empezó a sentir el peso de ese tipo de cuestiones no resueltas en el funcionamiento de la coalición opositora. La reunión de la mesa nacional que estaba convocada para el martes, pasó para el miércoles a las 15, para luego cancelarse sin fecha de definición. “Si no hay nada de ruido con las retenciones además de lo que ya trascendió, vamos a actuar igual que en la Cámara de Diputados”, explicó en dialogo con este medio uno de los senadores más cercanos al ex presidente Mauricio Macri.

senadi.jpg

Mientras tanto, cerca de Bullrich remarcan que fue ella la que le terminó por poner en agenda la necesidad de que el Gobierno pague sólo el costo político del acuerdo con el FMI. “Los radicales y los lilitos estaban desesperados por votar el acuerdo. Que ahora no se hagan los rebeldes”, analizó uno de los colaboradores más cercanos a la presidenta del PRO.

Una de las cuestiones que iba a debatirse en el encuentro del martes tenía como eje la postura a tomar con respecto a la posible suba de retenciones en el sentido de que, al tratarse de una cuestión impositiva, debería pasar por el Congreso.

Otra de las cuestiones que resta resolver es si habrá sesión o no el jueves en el Senado. Es que para poder habilitar el tratamiento ese día el oficialismo necesita de dos tercios de la totalidad de las bancas. En las reuniones previas, el titular del bloque del Frente de Todos, José Mayans, recorrió despachos para sondear a los senadores de la oposición.

La respuesta que tuvo fue la misma. Primero que se defina el Frente de Todos y después se verá el acompañamiento de Juntos por el Cambio. Sin embargo, en los principales despachos de la bancada opositora se daba por descontado que mañana en el encuentro del bloque se optará por dar el quórum necesario para que se trata el mismo jueves.