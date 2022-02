En relación a los “peligros y riesgos" que representa el acuerdo anunciado por el presidente Alberto Fernández, sostuvo que hubo malos manejos por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, y agregó: “Recién hace 15 días le avisó al Presidente que este acuerdo no era de facilidades extendidas y ocultó que en realidad era un refinanciamiento de la deuda; hemos vuelto a un Stand By, y eso es lo que ha permitido el tema de las revisiones trimestrales”.

Otra de las críticas planteadas por el diputado kirchnerista fue la forma en que buscan bajar el déficit fiscal y la emisión monetaria: "El Fondo ya te está mandando a decir que no está de acuerdo con la quita a los subsidios a la energía que plantea el Gobierno, dice que hacen falta más; plantea que hay que poner tasas de interés muy altas. Pero si aumentás excesivamente las tarifas, parás el consumo y ponés el riesgo el financiamiento del capital de trabajo para la actividad industrial”.

Leopoldo Moreau en contra de la gestión de Martín Guzmán

Martin Guzmán.jpg Martín Guzmán, ministro de Economía.

Moreau fue lapidario al cuestionar la gestión implementada por Martín Guzmán. Enfatizó en que “hace una semana se llegó a un límite de que si no se cerraba este acuerdo se corría la posibilidad de una gran corrida bancaria y una devaluación, y eso es responsabilidad de Guzmán, porque vino liquidando todas las divisas desde el inicio innecesariamente en una negociación con el Fondo cuando aún no había acuerdo”.

En este orden, detalló cómo para él se debería haber procedido para no llegar a la instancia mencionada: “Lo que teníamos que haber hecho era suspender el pago y llevar el tema a La Haya. Una negociación así iba a tener un final distinto. Si suspendíamos los pagos no hubiéramos llegado con la lengua afuera y casi sin dólares al tramo final de la negociación, y eso es lo que no ha impuesto un acuerdo que está lleno de peligros”.

“No es cierto lo que dice Guzmán cuando dice que el Fondo reconoció que la inflación es algo multicausal, no reconoció nada, por eso nos exige ir a emisión cero en dos años, es un frenazo a la economía enorme”, finalizó Leopoldo Moreau.