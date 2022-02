Alberto Fernández: "Cristina tiene mirada distinta y matices sobre el acuerdo con el FMI, pero el Presidente soy yo"

AF CFK Maximo.jpg El acuerdo con el FMI profundizó la crisis interna en el Frente de Todos. (Foto: entrevista de Alberto Fernández en C5N)

Fernández reconoció en una entrvista en el canal C5N que la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene una “mirada distinta” y “matices” respecto de la decisión del Ejecutivo de acordar con el organismo multilateral, pero que estuvo en contra de la decisión de su hijo. Máximo ya tenía "la decisión tomada", indicó. "Cristina no está de acuerdo con la renuncia de Máximo", sostuvo y adelantó: “Mañana estaremos viendo quien lo reemplaza”.

“Cristina tiene matices”, dijo Alberto y subrayó: “El Presidente soy yo y tengo que tomar las decisiones y tengo que resolver”. Consideró que es “la mejor solución” y un acuerdo “único”.

“Hay un momento en que hay que tomar una decisión y estoy convencido de que es el mejor acuerdo que se puede tomar con el Fondo. Este acuerdo es casi único”, remarcó.

gas-aumentos-horiz.jpg

¿Se baraja un aumento de tarifas en los servicios públicos?

Fernández aseguró que a partir del acuerdo con el FMI "no hay ningún planteo de tarifazo" en los valores de los servicios públicos.

"No hay ningún planteo de tarifazo, estamos buscando el modo (de ajustar las tarifas) con la mayor justicia y en eso está trabajando (la secretaría de) Energía" para que paguen más los sectores más pudientes, precisó en mandatario.

"Soy consciente de que nuestra gente tiene que recuperar el ingreso real y tengo que trabajar para que eso ocurra", añadió.

El Presidente, a favor de acuerdo de precios y salarios pero con recuperación de sueldos

Alberto Fernández se mostró hoy, en una entrevista con C5N, en favor de un acuerdo de precios y salarios, pero advirtió que quiere que los sueldos "le ganen a la inflación y para eso tienen que recuperar 20 puntos (perdidos) desde la época de Mauricio Macri".

"Voy a ir al tribunal a declarar", adelantó, y será "personalmente" "Voy a explicar lo que creo", dijo. "Cuando no hablaba con Cristina Kirchner, marcaba todo esto. La Justicia tiene que revisar lo que ha hecho, es muy grosero".

"En términos de justicia, ni siquiera han encontrado amparos en doctrinas o pragmática pena. Los casos de Fabián de Sousa y Cristóbal López, los detuvieron para que no vendieran sus bienes", amplió, en otro pasaje del diálogo.

Palacio de justicia

"Hay un problema de funcionamiento de la Corte y nadie debe ofenderse"

El líder de la coalición de Gobierno consideró este lunes que "hay un problema de funcionamiento de la Corte Suprema y nadie tiene que ofenderse porque es un problema de funcionamiento de uno de los poderes de la República" y advirtió que en la Argentina "el principio de inocencia se perdió".

El mandatario destacó que "gracias al trabajo de (la titular de la AFI) Cristina Caamaño" desmantelaron "el aparato de espionaje que había dentro de la justicia".

La posición de Alberto Fernández sobre la marcha contta la Justicia

Consultado en relación a la marcha convocado por un sector del oficialismo contra la Justicia este martes, el Presidente sostuvo: "Yo creo que la Corte Suprema no funcionó bien este tiempo". "Hubo decenas de quejas planteando abusos en las detenciones, en los procesamientos, pero la Corte siempre prefirió decir: o no me meto o como no es una sentencia definitiva, no es de mi competencia", añadió.

Alberto remarcó: "Pero (la Jusicia) dejó que pasara y hay una responsabilidad en la Corte, pero el sistema jurídico argentino permite que esto ocurra, es descriptivo de como funciona la Justicia hace tiempo. No planteo la persecución ni remoción, solo marco que los tribunales no funcionan bien; la marcha de mañana es una expresión ciudadana", concluyó.