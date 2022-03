Acuerdo con el FMI: Ricardo López Murphy votará en contra, pese a la postura de Juntos por el Cambio.

"El acuerdo es pésimo para todos los argentinos", aseveró el diputado porteño, y adelantó que su voto será negativo.

"Mis convicciones y el compromiso que asumí con mis votantes no me permiten estar a favor de autorizar este financiamiento de un acuerdo irresponsable diseñado por el Frente de Todos; tampoco me permiten estar a favor de semejante impuestazo que está implícito en la política económica del Gobierno nacional, ni de un proyecto que atenta contra el futuro de nuestro país y de todos nosotros", explicó.

https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1502014378694094848 En mis 50 años de vida política, mis convicciones han sido siempre inclaudicables. El acuerdo kirchnerista es pésimo para el país y un impuestazo encubierto. Juré por la Constitución Nacional defender la libertad y la República y hoy mi patria me lo demanda. Mi voto es negativo. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) March 10, 2022

Juntos por el Cambio emitió un comunicado el miércoles tras acordar modificaciones en el proyecto de acuerdo con el FMI en el que se definió como "una coalición que unida resuelve que el país no vaya al default".

"Somos una coalición que ha actuado con responsabilidad", manifestó la oposición.