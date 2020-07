Adelmo Gabbi cruzó a Hebe de Bonafini y le mandó un mensaje al Presidente: "Yo nunca secuestré a nadie"

Alberto Fernández junto a empresarios y sindicalistas, el pasado 9 de Julio. Allí estaba sentado Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. (Foto: Télam).

El titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, no guardó silencio. Este miércoles habló con #Novaresio910 por Radio La Red y le respondió al ataque de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien criticó a Alberto Fernández por haberse reunido con el empresariado el pasado 9 de julio. Además, le envió un mensaje a Alberto Fernández.

"En un país presidencialista el que maneja la lapicera es quien realmente gobierna, y si uno escucha a la señora Bonafini de ayer yo, que fui una de las personas que estuvo el 9 de julio, me sentí muy mal, porque yo nunca secuestré a nadie, nunca dejé de pagar un sueldo, incluso en la pandemia, sin pedirle al Estado o nadie. No merezco que me trate de antipatria o que diga que secuestré a la familia”, expresó Gabbi.

"El Presidente ha demostrado dos facetas: una, momento de moderación en el que él ejerce la lapicera; otro, cuando no es moderado y la lapicera la ejerce otro. Alberto Fernández dijo que se arrepintió con Vicentin y luego sale la senadora de Mendoza alentando la expropiación", señaló el titular de la Bolsa.

Gabbi no quiso decir si ese "otro" que manejaba la lapicera era Cristina Fernández de Kirchner, si no que contestó: "Después de tantos años de trabajar como dirigente empresarial le puedo decir que mi relación con Néstor Kirchner fue distante ideológicamente, pero de cercanía con la paz social. con Cristina Fernández me pasó algo parecido. Yo sólo pido respeto".

"Le pido al que no piense como yo que me respete, porque yo respeto al que no piensa como yo", señaló Gabbi, y agregó: "Sin libertad, no hay patria y sin inversión privada, no hay progreso".

La titular de Madres de Plaza de Mayo había criticado en una carta pública al presidente por haber convocado a los integrantes del Grupo de los 6, entre quienes se encuentra Gabbi: “Usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadores y a los que saquearon al país”.