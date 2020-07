Tras las críticas de Bonafini, Larroque pide "paciencia" y bajar "la tensión a las expresiones disonantes" en el oficialismo

"Hay que bancar a Alberto, sin duda", comentó el ministro de Desarrollo bonaerense (Foto: archivo).

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, pidió este miércoles "bancar" a Alberto Fernández luego de las críticas -a través de una carta- que le propinó la titular de Madres de Plazo de Mayo, Hebe de Bonafini, por haberse reunido con referentes de Juntos por el Cambio.

"Hay que bancar a Alberto, sin duda. Estamos en un contexto muy difícil y complejo. Ya el 10 de diciembre había una infinidad de dificultades y la pandemia las agravó. Formamos parte de una coalición que se constituyó para enfrentar las políticas neoliberales, pero no dejamos de ser un frente que se consolidó hace más de un año y debemos hacerlo en un contexto inédito, tenemos que aceitar la comunicación interna", comentó.

Sin nombrarla, el secretario general de La Cámpora aludió al cruce entre Bonafini y Alberto Fernández y remarcó que "le bajaría la tensión a las expresiones disonantes dentro de la coalición y que todos nos tengamos más compresión y paciencia".

"Hay que construir conjuntamente las salidas y soluciones que se necesitan siempre comprendiendo que no sólo necesitamos a la coalición gobernante, sino también incorporar a los sectores que tienen una mirada nacional pero que no se incorporaron al Gobierno. Articularlo no es sencillo, la tarea es de Alberto, que debe resolver el cúmulo de tensiones sociales", precisó en comunicación con Radio El Destape.

Larroque se hizo eco de las declaraciones del ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien utilizó la red social Twitter para defender a Fernández.

"Desde mi lugar de militante, con respeto, les digo a mis compañeros y compañeras que hoy la tarea más importante es bancar a Alberto. Con corazón y con cabeza. Por historia y por futuro. Simple y contundente", escribió.

"Alberto construye un gobierno, respeta la coalición, lidera la lucha contra el Covid, renegocia la deuda, construye consensos, formula un horizonte, genera esperanza", resaltó el titular de la cartera de Defensa.

Mientras tanto, en el otro lado de la red social, el ex ministro de Planificación Julio de Vido y Juan Grabois, se cruzaban por la carta de Bofanini. El primero defendiendo la misiva; el segundo atacándolo por su postura.