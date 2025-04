Adorni, en A24: "El PRO quedó obsoleto y nosotros podemos sacar al kirchnerismo de la faz política argentina"

"¿Y por qué a veces te digo país y a veces te digo Ciudad? Porque, efectivamente, nosotros entendemos que lo que hacemos a nivel nacional se tiene que replicar en las provincias, en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios", comentó.

Respecto a porqué no forjaron una alianza con el PRO en CABA, dijo: "El no kirchnerismo somos nosotros. No es el PRO porque el PRO a nivel nacional hizo que vuelvan los kirchneristas. El PRO, efectivamente, fracasó. Y hoy queda obsoleto, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo, ellos son un Nokia 1100, nosotros somos un iPhone 16 Pro. Los dos sirven para hablar por teléfono. El tema es que, bueno, uno quedó obsoleto y nos da esa sensación".

Y consideró: "Fueron parte del cambio, fueron parte de la renovación de la Ciudad, han hecho infinidad de cosas bien en la Ciudad desde que gobiernan hace 17, 18 años. Pero bueno, hoy los que pueden sacar al kirchnerismo de la faz de la política argentina somos nosotros, no es el PRO, porque de hecho nosotros lo sacamos a nivel nacional y ellos lo trajeron a nivel nacional, hicieron todo para que vuelvan".

Noticia en desarrollo...