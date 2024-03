Adorni apuntó contra Estela de Carlotto: "Está fuera de época"

adorni.jpg

La referente de Derechos Humanos había calificado al jefe de Estado como "un extraño personaje" y había pedido a la multitud que la escuchaba en Plaza de Mayo que hiciera "algo para que cambie o se vaya rápido, una de dos".

“Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango inconstitucional", había lanzado De Carlotto en su intervención por el acto del Día de la Memoria.

En respuesta de la vicepresidenta a la líder de Abuelas no tardó en llegar: "Carlotto, a vos no te votó nadie, votó a Javier Milei. Respetá al pueblo argentino que les dijo no a ustedes también", contestó Villarruel, que cerró con el hashtag "#NoFueron30000″ desde su cuenta de X.