¡Viva la Patria! -no se escucha- otra vez: ¡Viva la Patria! insistió el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, al culminar casi 20 minutos de homilía frente al presidente Alberto Fernández y todo su gabinete, y frente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ante quienes la Iglesia reclamó este 25 de mayo dejar de lado "las tensiones y enfrentamientos" y apostar al "diálogo" sin mencionar a nadie en particular de la clase política argentina. Al finalizar, pidió lo mismo 3 veces más, por si a alguien no le quedaba claro el mensaje.