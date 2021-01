Alberto Fernández desmintió haber hablado sobre Venezuela con Sebastián Piñera

Alberto Fernández con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, durante su primera visita de Estado a Chile. (Foto: Presidencia)

El presidente Alberto Fernández negó este miércoles haber hablado con su par chileno Sebastián Piñera sobre la situación de Venezuela. De esta forma, rechazó las declaraciones del canciller chileno, Andrés Allamand, quien afirmó que se había acordado con Argentina trabajar juntos por una "salida" a la crisis del país que gobierna Nicolás Maduro.

"Honestamente, no sé qué fue lo que dijo (el canciller) y no me gustaría que se malinterprete. Lo que sí puedo decir es que no abordamos ese tema con el presidente Piñera, no se tocó el tema", subrayó el jefe de Estado en conferencia de prensa desde Santiago de Chile.

Noticia en desarrollo...