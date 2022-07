Alberto Fernández, Jorge Ferraresi y Mario Secco entregaron 224 viviendas en Ensenada

Alberto Fernandez- Viviendas 04.jpg Fernández, Ferraresi y Secco entregaron 224 viviendas en Ensenada.

Este programa, además, posibilita movilizar la economía a partir de los mercados locales de materiales e insumos para la construcción, a la vez que promueve la incorporación de mano de obra y contribuye al desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren las condiciones de hábitat, vivienda, infraestructura básica y equipamiento comunitario en todo el país.

“Ferraresi siempre dice que este programa tiene que seguir, porque alguna vez creyeron que estos problemas los resolvía el mercado. Y esto no lo resuelve el mercado, lo resuelve el Estado comprometiéndose con la comunidad, sabiendo que si no activa estas políticas muchas familias no pueden acceder al derecho de tener una vivienda”, expresó Alberto Fernández ante las familias adjudicatarias.

Durante el acto estuvo acompañado por la secretaria de Comunicación y Prensa y portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

En el mismo sentido, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat apuntó que “había miles de viviendas paradas en la Argentina, no por desidia, sino por decisión de un Gobierno que no tuvo nunca la intención de generar la posibilidad de acceder a una vivienda”, en referencia a la gestión del expresidente Mauricio Macri, y agregó: “Por eso la primera tarea es recuperar credibilidad y pasar al hecho de cumplir sueños, como este que muchos están cumpliendo hoy”.

Por su parte, Secco agradeció y destacó la gestión realizada desde Nación para la finalización de las obras: “Hace un año caminábamos por acá y nos dolía ver estas casas sin terminar, abandonadas. Pero Alberto nos dio esta posibilidad de poder reconstruir estas viviendas y terminarlas. Con un Estado presente pudimos hacer muchas obras, pero la casa propia es siempre la más importante”.

Posteriormente, realizaron una recorrida por las obras de 32 viviendas que se están construyendo a través del subprograma Casa Activa, que ejecutan conjuntamente el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el PAMI. Se trata de una política habitacional innovadora que facilita el acceso a la vivienda a personas mayores de 60 años, al tiempo que promueve la vejez activa y el desarrollo humano en comunidad. Esta obra contempla una inversión que supera los $241 millones.

De la actividad, donde además se entregaron Créditos Casa Propia para la construcción de viviendas de hasta 60 metros cuadrados con financiamiento a tasa cero, también participaron el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti; la subsecretaria de Políticas de Vivienda e Infraestructuras, Micaela Villaverde; el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simone; la diputada bonaerense Susana González; y la concejala de La Plata Cintia Mansilla.

A través de estas acciones, el Gobierno Nacional continúa impulsando su política de vivienda en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de reducir el déficit habitacional y generar más desarrollo y puestos de trabajo en la industria de la construcción.