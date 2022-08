Alberto Fernández: "Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga lo mismo"

Por la tarde, la portavoz Presidencial, Gabriela Cerruti, comunicó un documento firmado por algunos mandatarios latinoamericanos que denunciaron una "persecución" que tiene como fin "apartar a Cristina Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal".

El comunicado lleva la firma de Gustavo Petro de Colombia), Andrés Manuel López Obrador de México y Luis Arce de Bolivia.

Alberto tweet apoyo a CFK.JPG Durante la tarde, Alberto Fernández compartió un comunicado firmado junto a otros mandatarios regionales en apoyo a Cristina Kirchner (Foto: @Alferdez).

Indulto a Cristina Kirchner

Durante la mañana del miércoles comenzó a correr el rumor que ante una condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Alberto Fernández podría recurrir a un indulto presidencial con su compañera de fórmula.

Consultado por sobre cuál sería su actitud, Alberto Fernández reveló que "la que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Yo siempre he dicho lo mismo. El indulto es una rémora de la monarquía”. En tal sentido, criticó que "nuestra justicia se parece más a una monarquía que a una democracia", porque "es una justicia selectiva, que se aplica en favor de poderosos y maltrata al servicio de justicia".

De manera más técnica, el mandatario se refirió a la denuncia del fiscal Luciani y consideró que es "insostenible jurídicamente" porque "partía de una premisa insólita que decía que ella, como presidenta, no pudo no saber lo que pasaba". "No se puede trabajar así el Derecho Penal como se está trabajando en la Justicia federal argentina", criticó.

En continuado, el Presidente consideró que "en esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver", y aseveró no tener "ninguna duda de eso". En la misma línea, remarcó que la exmandataria "no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen".

Asimismo, Alberto Fernández consideró que "en el caso de Cristina Kirchner" la causa "es de una falta de seriedad asombrosa" y calificó al juicio "es un disparate jurídico".

"La vehemencia que ponen para investigar a Cristina, Lázao, De Vido no es la vehemencia que ponen para investigar a los otros", defendió el Presidente, y aseguró que con Cristina Kirchner "no nos une la búsqueda de la impunidad, no une la búsqueda de la Justicia".

El fiscal Luciani y el caso Nisman

Frente al pedido de la Corte Suprema para que se refuerce la seguridad sobre los jueces y fiscales de la causa Vialidad, el Presidente criticó que se “aliente la idea de que al fiscal Luciani le puede pasar lo que le pasó a Nisman”. En continuado aseguró “que “hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa".

“Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, espetó Alberto Fernández y pidió para que "la Justicia reencause esta situación”.