Alberto Fernández manifestó estar preocupado por la inflación: "Conozco el problema, no me desentiendo"

Alberto Fernández contra el fuerte aumento de los precios

"Estamos haciendo los esfuerzos para resolver el problema inflacionario", dijo durante el discurso. "Entregar casas es darle a quien no la tiene el derecho a tener un techo propio. Para mí es un momento muy grato. En este momento hay alrededor de 120.000 obras de viviendas contrayéndose en el país. Yo no quiero que las familias me agradezcan, es un derecho que tienen todos los argentinos y argentinas", enfatizó desde Chaco, donde encabezó un acto para la entrega de viviendas.

Alberto Fernández estuvo acompañado por el el gobernador local, el peronista Jorje Capitanich; y los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Alberto Fernández Chaco 3.jpg El presidente Alberto Fernández encabezó un acto de entrega de viviendas en Chaco. (Foto: Captura TV)

"Yo no sueño con ser un gran presidente. Sueño con ser el presidente de un gran país. Siempre digo yo que en política no todos somos los mismos", señaló.

"Estoy feliz por todas estas cosas que logramos para el desarrollo argentino. Que todos puedan desarrollarse sin vivir aislados. Sé que tenemos muchos problemas por resolver por delante que me preocupan. Por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que le ganen a la inflación los sueldos. Y mientras tanto estamos haciendo desde el Estado los esfuerzos que correspondan", afirmó durante el acto en la localidad de Villa Ángela, ubicada 170 kilómetros al oeste de la ciudad de Resistencia.

Y concluyó: "Entregamos 55.000 y le dimos una solución a sus problemas. Lo señalo porque no todos somos lo mismo. No todo es igual. La verdad si hubiésemos gobernado nosotros no hubiéramos tomado la deuda que hoy tenemos que soportar. Sabemos que donde hay una necesidad hay un derecho. Por más que un juez piense otra cosa. No tienen nada que agradecerme. Es un derecho de ustedes tener una casa".