Alberto Fernández: "No me parece feliz que Macri celebre la salida a las calles"

Alberto Fernández critico los dichos de Mauricio Macri sobre la marcha 26A y reveló las diferencias que tuvo con Horacio Rodríguez Larreta por la apertura de gastronomía.

El presidente Alberto Fernández se refirió a las declaraciones de Mauricio Macri luego de la marcha del 26A y reveló algunas diferencias con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la apertura de bares en la Ciudad de Buenos Aires.

"No me parece feliz que un expresidente celebre la salida a las calles", dijo Fernández en referencia a los dichos del ex presidente, quien en su momento se mostró "orgulloso de los miles de argentinos que salieron para decirle basta al miedo y al atropello", según escribió en sus redes sociales.

Y agregó: "Cada vez que hubo marchas crecieron los contagios. En una pandemia no se critica con manifestaciones".

Por otro lado, si bien aseguró que la gastronomía es muy importante para la Ciudad de Buenos Aires, reveló que tuvo algunas diferencias a la hora de analizar el tema junto al Horacio Rodríguez Larreta. "La idea inicial de él era abrir 8 mil bares y restaurantes", dijo el presidente, que finalmente tomó la decisión de que abran solo dos mil: "Le pedí que habilite solo los que ya están habilitados a tener mesas en las calles".

Con respecto a la vacuna contra el coronavirus, señaló que a pesar de que se esté produciendo en el país para toda Latinoamérica, no se puede tener una vacuna para el próximo mes. "El que más rápido dice llegar, llega en febrero" y que "la primera que llegue la vamos a ir a comprar".

Tras ser consultado sobre la reforma judicial y el rechazo de la oposición al proyecto, insistió en que esto se deba a que "ellos necesitan que la Justicia Federal siga como está para lograr su impunidad".

"Desde hace décadas que se viene planteando el problema de la Justicia, no fueron los últimos 4 años. Estos últimos fue peor porque se puso al servicio del poder de turno para encarcelar y perseguir opositores. Usaron servicios de inteligencia para perseguir, encarcelar, armas pruebas y causas", agregó.