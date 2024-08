Alberto Fernández prepara una defensa "técnica" para refutar la denuncia de Fabiola Yáñez

El expresidente sabe que seguirán saliendo a la luz situaciones “tergiversadas” de su relación con Fabiola Yáñez. Algunos episodios que se conocieron por la última ampliación de denuncia de la presunta víctima son –según asegura Fernández– no solo diferentes a los que contó Yáñez sino, directamente, antagónicos.

Lejos de los medios

El expresidente acordó con su defensa, encabezada por la abogada Silvina Carreira, que la defensa debe ceñirse estrictamente al expediente, y lo más lejos posible de los medios de comunicación. Esa decisión se fundamenta en dos razones: la primera, que no tiene sentido dar la batalla en los medios porque allí está todo definitivamente perdido.

alberto Fernández y Fabiola Yañez..jpg

La denuncia de Yáñez –consideran– se gestó desde el juzgado de Julián Ercolini y se forzó a través de tres grupos mediáticos. A menudo Fernández se entera de lo que va a aparecer en el expediente leyendo portales de internet. La información aparece primero allí y luego es cargada en el sistema informático de expediente digital Lex 100, cuando debería ser al revés. La abogada Carreira ya protestó ante el juzgado por esa situación.

La segunda razón tiene que ver con Francisco, el pequeño hijo de Yáñez y Fernández. Pero también con preservar cuestiones privadísimas de la propia denunciante. Alberto Fernández inició una acción ante la Justicia en lo Civil y Comercial Federal pidiendo justamente que se resguarde de los medios de comunicación la información personal que pudiera surgir de su teléfono y de los otros secuestrados en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos a través del Banco Nación. Todavía no hubo respuestas a ese planteo.

Las cámaras de seguridad

La defensa de Alberto Fernández tiene centradas sus expectativas en una medida de prueba que ordenó el fiscal González: los videos de las cámaras de seguridad del interior de la Quinta Presidencial de Olivos. Confían en que esas imágenes mostrarán una realidad muy diferente de la que está instalada en la sociedad e incluso entre los propios referentes de todas las variantes del peronismo.

Sólo un puñado de amigos (algunos de ellos incluso con fuertes diferencias y críticas) se mantiene acompañando a Fernández, quien sólo se rescata de su depresión cuando lo convocan a participar activamente de su defensa.

Mails de influencer

En el marco de la causa en sí, el juez Ercolini le remitió al fiscal Ramiro González dos e-mails enviados al juzgado por Lourdes Ballve, una influencer de derecha de intensa actividad en redes con un notorio perfil antikirchnerista.

Ballve se presenta como “Escritora + Peace influencer. Lic. Relaciones Públicas. Magister en Análisis del Discurso (en tesis) y doctora en Historia y Teoría de las Artes (en curso)”. En sus posteos, cuestiona a @Flor_De_P (Florencia Peña), a @geobarbarossa (Georgina Barbarossa), a @lizytagliani (Lizy Tagliani; “es amiga de una persona involucrada en temas delicados. Ya pasó con Marley, Jésica Cirio y ahora Tamara Pettinato”); a @verolozanovl (Verónica Lozano), entre otros.

“Hay toda una dinámica en la TV de aire para que las kirchneristas se protejan y ocupen lugares de poder que no les corresponden”, posteó. Sobre la denuncia de la ex primera dama, publicó: “No me sorprende nada que @Moria_Casan banalice los golpes a Fabiola Yáñez. Si hay algo que caracteriza a su generación en la TV es el sometimiento irrestricto a los machistas en el poder. Hay mucho encubrimiento y silencio”.