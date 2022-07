Alberto Fernández recibió a referentes de organizaciones sociales oficialistas en Casa Rosada

Entre los participantes estuvieron integrantes del Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, y la Tupac Amaru, los sectores que integran el Frente de Todos y algunos con representación en la administración pública.

Según pudo saber en exclusiva A24.com, Presidencia no informó oficialmente el motivo del encuentro. Según señalaron en las organizaciones, la reunión fue organizada para hablar sobre la “ofensiva judicial” y el “amedrentamiento” contra los movimientos sociales. El encuentro fue coordinado por Fernando “Chino” Navarro, uno de los líderes del Movimiento Evita y funcionario nacional, que no participó. No estuvieron Emilio Pérsico ni el Chino Navarro.

marcha-anses-polo-obrero.jpg Organizaciones sociales y movimientos de izquierda vuelven a marchar al microcentro.

Promesa de reunión con Silvina Batakis

Al salir de la ruenión, Esteban “Gringo” Castro, dirigente social con un largo recorrido en el campo popular y secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) , fue abordado por los periodistas acreditados en Casa Rosada y expresó a A24.com: "El punto central que vinimos a discutir hoy es que no nos bancamos que la política no se solidarice con los más pobres después de lo que pasó. Se solidarizó el Presidente, y queremos que lo hagan todos los demás".

"En la pelea distributiva, vamos a tener diferencias, esto es así. No le tenemos ningún temor a la conflictividad, esto no genera desestabilización, son pujas distributivas para que los más pobres y trabajadores en general tengan mayores ingresos y eso mejore la situación del país", completó.

Los dirigentes hablaron con el Presidente sobre los allanamientos a comedores de movimientos sociales y Alberto Fernández les prometió una reunión con la ministra de Economía, Silvina Batakis, la semana que viene para hablar del salario básico universal.

AF movimientos sociales.JPG Alberto Fernández junto a organizaciones sociales. (Foto: NA)

Según pudo saber A24.com, el presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en Casa Rosada a referentes de organizaciones sociales quienes le manifestaron su preocupación por los allanamientos ocurridos en los últimos días en comederos y merenderos populares.

De la reunión participaron Esteban "Gringo" Castro, Alejandro Garfagnini, Norma Morales, Ángel Borello, Cristián Romo, Beatriz Fleischman, María Mireyra Esteves, Alejandro Abregú, Laura Pugliese, Luciano Álvarez y el diputado nacional Juan Carlos Alderete.

“El encuentro fue muy positivo porque estuvimos hablando de la situación a partir de los allanamientos a los comedores, merenderos, casas particulares de compañeros y compañeras, tanto en Capital, 3 de Febrero, La Matanza y en Jujuy, todas en la misma semana”, expresó Esteban Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), al salir de la reunión. El dirigente también remarcó que el Presidente “expresó su solidaridad respecto de los compañeros y se comprometió a recibirlos”.